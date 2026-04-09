[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 미국과 이란의 휴전 합의 관련 소식입니다. 두 나라가 휴전에 합의했다고 하는데 이번 휴전 여전히 불안해 보입니다. 또 다른 전쟁 당사자인 이스라엘이 친이란 무장 정파인 헤즈볼라가 있는 레바논에 대규모 공습을 가했다는 뉴스가 들어와 있습니다. 그러자 이란은 휴전 합의에 대한 파기라며 호르무즈 해협 통항을 다시 막은 것으로 전해지고 있습니다. 이런 가운데 미국의 월스트리트저널은 이란 당국이 해역 통과 선박 수를 하루에 12척 정도로 제한하고 통행료를 부과하는 방안을 검토하고 있다고 보도했습니다.



2. 역시 관련 소식입니다. 이란의 이슬람 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하는 모든 선박이 기뢰 충돌을 피하기 위해 이용해야 할 해협 내 2개 대체 항로를 발표했다고 외신들이 일제히 보도했습니다. 혁명수비대는 성명을 통해서 역내 군사적인 긴장 상황과 기뢰 접촉 위험도를 고려해서 추후 통지가 있을 때까지 혁명수비대와 조율하고 난 후에 대체 항로를 이용하라고 공지했습니다.



3. 미국과 이란의 휴전 협상 원래는 오는 10일 이뤄질 예정이었는데 이게 하루 늦춰진 것 같습니다. 오는 11일 파키스탄 이슬람 아바드에서 이란과의 첫 종전 협상이 열린다고 미국 백악관이 발표했습니다. 이란의 농축 우라늄 문제와 호르무즈 해협 개방이 핵심 쟁점이 될 것으로 전망됩니다.



4. 이재명 대통령은 오늘(9일) 이런 이야기를 했습니다. 중동 전쟁이 한국 경제에 미치는 영향과 관련해서 장기적으로 보면 대한민국 경제 체제가 근본적으로 바뀌어야 할 시점이라고 진단한 겁니다. 이재명 대통령은 오늘 오전 국민경제자문회의 전체 회의에서 휴전 합의 후에 이스라엘의 레바논 폭격이 재개된 것을 거론하면서 언제 정리가 될지 알기 어려운 상황이라며 이렇게 이야기했습니다.