'킬 빌: 더 홀 블러디 어페어', 미공개 애니메이션 공개…확장판의 매력

영화 '킬 빌: 더 홀 블러디 어페어'가 본편에서만 만날 볼 수 있던 미공개 애니메이션 확장판을 공개했다.



'킬 빌: 더 홀 블러디 어페어'는 결혼식장에서 모든 것을 빼앗긴 최고의 암살자 키도의 빌과 데들리 바이퍼스를 향한 복수를 그린 액션 명작 '킬 빌'의 무삭제 완전판.



배우 루시 리우가 연기한 오렌 이시이는 주인공 키도를 상대하는 1부 최종 보스로, 데들리 바이퍼스의 일원이자 일본을 주름잡는 최대 야쿠자 조직의 수장이다. 암살자가 될 수밖에 없었던 그녀의 비극적인 과거는 애니메이션으로 확장될 정도로 깊이 있게 다뤄지며 작품 전체에 지울 수 없는 여운을 남긴 핵심 캐릭터다. 이번 '킬 빌: 더 홀 블러디 어페어'에서는 기존 '킬 빌' 1부에서 편집되었던 그녀의 원수 프리티 리키와의 혈투가 포함되어 인물 서사의 깊이를 더한다.



최초 공개된 영상에는 부모의 원수를 갚기 위해 어린 나이에 복수귀가 된 오렌 이시이와, 난폭하면서 압도적인 실력을 지닌 야쿠자 해결사 프리티 리키의 피비린내 나는 혈투가 펼쳐지며 보는 이들의 시선을 단숨에 빼앗는다.



특히 '공각기동대' 제작사인 프로덕션 I.G가 참여한 만큼 독보적인 작화와 완성도 높은 연출로 차별화된 몰입감을 선사한다. 엘리베이터라는 밀폐된 공간에서 전개되는 액션 시퀀스는 '킬 빌' 특유의 잔혹성과 스타일리시한 연출이 결합해 강렬한 인상을 남긴다.



여기에 아직은 한 수 위인 리키 앞에서 궁지에 몰린 오렌 이시이 어린 시절의 모습이 더해지며, 그녀의 복수가 어떤 방식으로 완성될지 궁금증을 고조시킨다. 해당 시퀀스의 전체 분량은 '킬 빌'의 완전판인 '킬 빌: 더 홀 블러디 어페어'에서만 확인할 수 있다.



지난 4월 1일 개봉한 '킬 빌: 더 홀 블러디 어페어'는 메가박스에서 단독 상영 중이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)