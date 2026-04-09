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[날씨] 전국 곳곳 비…서울 낮 최고 12도

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작성 2026.04.09 12:43 조회수
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오늘(9일) 전국 곳곳에 비가 내립니다.

현재 서해상에서 다가온 비구름대의 영향으로 전국에 비가 내리고 있고요.

특히 붉은색의 강한 비구름대가 위치하고 있는 전남 해안가와 제주 지역에는 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 쏟아지며 호우특보가 발효됐습니다.

비는 내일 낮까지 이어지다 서서히 그치겠습니다.

강수량은 적게는 20에서 많게는 150mm가 예상되고요.

이번 비는 남해안과 제주 지역에 집중되면서 남해안에 120mm 이상, 제주 산간 지역에는 250mm 이상의 폭우가 쏟아지겠습니다.

비가 내릴 때는 시간당 20~30mm, 제주 지역에는 50mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 때 있겠습니다.

비로 인한 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.

충청 이남 서해안과 전남 해안과 그리고 제주 지역에는 강풍특보가 발효됐고요.

비가 내리면서 강원 동해안에 내려져 있던 건조특보는 모두 해제됐습니다.

비가 오면서 날이 쌀쌀합니다.

서울의 낮 최고 기온 12도, 대전은 15도 예상됩니다.

비가 그친 뒤에 낮 기온은 점점 더 오르겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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