라이, 마스터스 파3콘테스트 우승…임성재는 배우 송중기와 호흡

▲ 파3 대회 우승자 라이(왼쪽)와 아내.

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잉글랜드의 에런 라이가 남자 골프 시즌 첫 메이저 대회인 마스터스의 파3 콘테스트에서 우승했습니다.라이는 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽에서 열린 파3 콘테스트에서 마지막 2개 홀에서 버디를 잡아내며 최종 합계 6언더파 21타로 우승했습니다.마스터스의 파3 콘테스트는 대회 개막 전날 대회장의 9개의 파 3홀에서 치러지는 이벤트로 1960년 시작됐습니다.선수들은 축제 분위기 속에서 가족이나 지인을 캐디로 동반하고 캐디가 대신 샷을 하기도 하며, 이는 개막 전 연습 때부터 대회장에 몰려드는 팬들에게 좋은 볼거리가 됩니다.파3 콘테스트에서 우승한 선수가 그 해 마스터스 1위를 차지한 사례는 아직 나오지 않았습니다.1990년 레이먼드 플로이드, 1993년 치프 벡(이상 미국)의 준우승이 역대 파3 콘테스트 우승자의 그해 본 대회 최고 성적입니다.라이는 "이 우승이 좋은 것인지 모르겠다"며 "그래도 가족들과 좋은 경험을 함께 할 수 있어서 좋았다"고 소감을 밝혔습니다.남자 골프 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)와 지난해 마스터스 챔피언 로리 매킬로이(북아일랜드) 등도 아이와 함께 파3 콘테스트에 참가했습니다.셰플러는 "메이저 대회 준비 과정에서 스트레스가 크지만, 이렇게 가족들과 편안하게 즐거운 시간을 보낼 수 있다는 점이 매우 좋다"고 말했습니다.올해 파3 콘테스트에서는 홀인원이 4개 나왔습니다.8번 홀에서 홀인원을 달성한 키건 브래들리(미국)는 사상 처음으로 2년 연속 파3 콘테스트에서 홀인원을 했습니다.저스틴 토머스, 윈덤 클라크(이상 미국), 토미 플리트우드(잉글랜드)가 올해 홀인원 손맛을 봤습니다.토머스는 2016년에 이어 10년 만에 파3 대회 홀인원을 기록했습니다.영화배우 송중기는 이날 임성재의 캐디를 맡았습니다.송중기는 지난해 R&A 글로벌 앰배서더에 선정됐습니다.브라이슨 디섐보(미국) 역시 영화배우 케빈 하트와 함께 이날 파3 콘테스트에 나왔습니다.2년 만에 다시 마스터스에 출전한 김시우는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 7승 경력의 아내 오지현과 함께했습니다.(사진=마스터스 미디어 허브 제공, 연합뉴스, 게티이미지코리아)