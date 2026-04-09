인천시 "한국환경공단 등 지역 전략산업 핵심 기관 2차 지방이전 최대한 저지"

▲ 유정복 인천시장

인천시가 정부의 제2차 공공기관 지방 이전 추진과 관련해 인 인천의 전략산업과 밀접한 핵심 기관들의 지방 이전을 최대한 저지하기로 했습니다.유정복 인천시장은 오늘(9일) 시청에서 긴급 간부회의를 열고 중동전쟁에 따른 정부의 추가경정예산 대응 방향을 점검한 뒤 공공기관 이전을 막기 위한 대응책을 논의했습니다.현재 인천에는 인천국제공항공사와 극지연구소, 인천항만공사, 건설기술교육원, 한국폴리텍, 수도권매립지관리공사, 한국환경공단, 항공안전기술원, 국립인천해양박물관 등 9개 공공기관이 있습니다.이들 기관 가운데 한국환경공단과 항공안전기술원, 극지연구소 등을 놓고 비수도권 정치권과 지방자치단체가 치열한 유치 경쟁을 벌이는 것으로 시는 파악했습니다.또 정부가 인천국제공항공사 등 공항 운영기관 통합을 검토하는 것으로 전해져 인천공항경제권의 성장 기반이 약화할 것으로 우려했습니다.유 시장은 "항공, 환경 등 인천의 전략산업과 직결된 핵심 공공기관이 획일적인 기준에 밀려 다른 지역으로 이전하지 않도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했습니다.이어 "지역 전략산업과 밀접한 기관이 수도권에 있다는 이유만으로 이전하려는 것은 명백한 역차별"이라며 "이는 국가 경쟁력 강화와 지역 균형발전이라는 본래 취지에도 부합하지 않는다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)