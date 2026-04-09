[자막뉴스] 휴전에도 '호르무즈' 꽉 쥔 이란…"하루에 10척만 통과" 한국 선박은?

이란이 미국과의 휴전 합의 후에도 세계 핵심 에너지 수송로인 호르무즈 해협 통제를 유지하면서 하루 통과 선박 수를 10여 척 수준으로 제한하는 방안을 추진 중인 것으로 전해졌습니다.



월스트리트저널은 아랍권 중재자들을 인용해 이란이 최근 체결된 2주간의 휴전 기간에도 호르무즈 해협 선박 통행을 엄격히 제한하고 통행료를 부과할 계획을 밝혔다고 보도했습니다.



이란은 호르무즈 해협을 지나는 선박이 자국 정예 군사 조직인 이슬람혁명수비대와 사전 조율을 거치도록 요구하고 있습니다.



통과 선박은 사전에 통행료를 협의한 뒤 암호화폐나 중국 위안화로 비용을 지급해야 합니다.



전쟁 이전에는 하루 약 135척이 호르무즈 해협을 오갔지만 휴전 선언 당일에도 해협을 통과한 선박은 4척에 불과했습니다.



전격적인 휴전 합의로 호르무즈를 둘러싼 긴장이 완화되는 듯했지만, 발표 후에도 이스라엘의 레바논 공습과 이란 측의 '보복 검토' 소식이 전해지면서 해협 통행은 다시 중단된 상태라고 현지 매체들은 전했습니다.



전쟁 기간 이란은 허가 없이 통과하려는 선박을 공격하면서 해협에 대한 통제권을 확보했고 이번 휴전 국면에서는 이를 아예 제도화하려는 움직임을 보이고 있습니다.



특히 이란은 자국 또는 우호국 선박에는 통행을 허용하거나 낮은 비용을 부과하는 반면, 미국이나 이스라엘과 연계된 국가 선박은 차단하는 차등 체계를 구축 중인 것으로 알려졌습니다.



선박 운항 경로도 기존 항로 대신 더 좁은 항로를 이용해야 하고, 통행료 역시 차등 적용돼 초대형 유조선의 경우 통행료가 최대 30억 원에 이를 수 있다는 게 해운업계 전언입니다.



호르무즈 해협엔 유조선 7척을 포함해 우리 선박 26척도 발이 묶였는데 산업통상부와 해양수산부 등 당국은 대책 회의를 여는 등 해협 통항 방안에 대해 논의했습니다.



전문가들은 휴전이 유지되더라도 이란이 명확한 안전 보장 방안을 제시하지 않는 한 선박 운항이 정상화되기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보고 있습니다.



*해당 콘텐츠는 AI오디오로 제작되었습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)