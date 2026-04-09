1∼2월 나라살림 적자 14조 원…세수 호조로 지난해보다 개선

▲ 기획예산처

올해 1∼2월 나라살림 적자 규모가 14조 원으로 집계됐습니다.총지출 증가에도 세수 호조로 재정수지는 개선됐습니다.오늘(9일) 기획예산처가 발표한 '월간 재정동향 4월호'에 따르면 올해 들어 2월까지의 총수입은 지난해 동기보다 18조 6천억 원 증가한 121조 6천억 원으로 집계됐습니다.국세수입이 71조 원으로 지난해보다 10조 원 늘었습니다.근로소득세와 부동산 거래량 증가 등에 따른 양도소득세 증가로 소득세가 2조 4천억 원 증가했습니다.부가가치세는 환급 감소, 수입액 증가로 4조 1천억 원 늘었습니다.올해 들어 증권거래세율이 인상되고 거래대금이 폭증하며 증권거래세도 1조 2천억 원 증가했습니다.세외수입과 기금 수입도 각각 지난해보다 5조 3천억 원, 3조 3천억 원 증가했습니다.2월 누계 총지출은 128조 7천억 원으로, 지난해 동기보다 12조 원 늘었습니다.총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 7조 1천억 원 적자를 기록했습니다.통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 14조 원 적자였습니다.역대 10번째 수준입니다.총지출 증가에도 수입이 더 큰 폭으로 늘면서 관리재정수지 적자 규모는 지난해보다 3조 9천억 원 줄었습니다.추가경정예산안은 아직 반영되지 않았습니다.국회에서 의결되면 오는 6월 발표될 4월 기준 재정수지부터 적용될 예정입니다.2월 말 중앙정부 채무는 전월보다 26조 5천억 원 증가한 1천312조 5천억 원으로 집계됐습니다.3월 국고채는 21조 2천억 원 발행됐습니다.3월 국고채 금리는 중동지역 지정학적 리스크에 따른 국제유가 급등, 인플레이션 우려 등으로 전월보다 상승했습니다.1∼3월 국고채 발행량은 61조 5천억 원으로 연간 총발행 한도의 27.2%를 차지합니다.3월 외국인의 국고채 보유 잔액은 전월보다 7조 원 감소했습니다.(사진=연합뉴스)