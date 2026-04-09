서울, 모레 전북과 1 ·2위전…9년 만의 '홈 승리' 도전

▲ 골 세리머니 하는 서울 클리말라.

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프로축구 K리그1 FC서울이 개막 무패의 기세를 몰아 전북 현대와 대결에서 9년째 이어지는 '홈 경기 무승 사슬' 끊기에 도전합니다.서울은 모레(11일) 오후 2시 서울월드컵경기장으로 전북을 불러들여 하나은행 K리그1 2026 7라운드 홈 경기를 치릅니다.현재 1위 서울(승점 13)과 2위 전북(승점 11)의 시즌 첫 대결이라 관심이 쏠립니다.두 팀의 대결은 '전북'과 '서울'에서 따 팬들에게 '전설 매치'로 불립니다.이번이 K리그에서는 통산 94번째 '전설 매치'로, 지난해까지 전북이 39승 26무 28패로 앞섰습니다.서울에는 2024년 6월 29일 전주월드컵경기장에서 열린 원정 경기에서 5대 1로 완승한 게 정규리그 전북전 마지막 승립니다.이후 3무 2패를 기록 중입니다.서울의 정규리그 전북 전 마지막 홈 경기 승리는 더 오래전 이야기입니다.서울은 무려 9년 전인 2017년 7월 2일 2대 1 승리 이후 안방에서 전북과 13경기를 치러 2무 11패만 기록했습니다.홈·원정 경기를 통틀어서는 당시 승리 이후 21경기에서 5무 16패를 기록했다가 2024년 6월 전주 원정에서 지긋지긋한 '무승 굴레'를 벗었습니다.서울로서는 전북과 올 시즌 첫 맞대결이 '홈 무승 징크스'를 깨뜨릴 절호의 기회입니다.서울은 김기동 감독 체제 3년 차인 올 시즌 출발이 좋습니다.창단 이후 처음으로 개막 4연승의 신바람을 냈고, 지난 5일 FC안양과의 원정 경기에서 1대 1로 비겨 연승은 끊겼으나 K리그1 12개 팀 중 유일하게 무패 행진을 이어가는 중입니다.서울은 전북보다 한 경기를 덜 치르고도 선두를 달립니다.11득점 3실점으로 팀 최다 득점, 최소 실점을 기록 중일 만큼 공수 균형도 좋습니다.지난해 K리그1 통산 10번째 우승 트로피를 들어 올린 전북은 올 시즌 시작은 삐걱거렸으나 빠르게 디펜딩 챔피언의 위용을 찾아가고 있습니다.정정용 감독 체제로 새 출발 한 전북은 개막전에서 승격팀 부천FC에 2대 3으로 패한 뒤 2경기 연속 무승부에 그쳤습니다.이후 안양을 상대로 4경기 만에 첫 승리를 수확하고, 우승 후보로 꼽히는 대전하나시티즌을 1대 0으로 꺾더니 '현대가(家) 더비'에서 이승우의 시즌 마수걸이 골 등으로 울산 HD에 2-0으로 완승하며 3연승을 거뒀습니다.순위도 2위까지 끌어올렸습니다.공교롭게도 서울의 주축 선수 중에는 전북 유니폼을 입었던 선수들이 많습니다.수비수 김진수와 이한도, 공격수 문선민이 전북을 떠나 지난해부터 서울 유니폼을 입었고 공격수 송민규가 올 시즌을 앞두고 전북에서 서울로 이적했습니다.특히 송민규는 전북에서 뛸 때 '서울 킬러'였습니다.지난 시즌 K리그1에서 5골을 넣었는데 3골을 서울 골문에 꽂았습니다.전북이 우승한 코리아컵에서도 서울과 8강전 1대 0 승리의 결승 골을 송민규가 책임졌습니다.송민규는 이제 친정 전북의 골문을 정조준합니다.이날 경기에서는 최근 2경기 연속골(3골)을 터트린 서울의 파트리크 클리말라와 올 시즌 리그에서 2골 1도움을 기록 중인 전북의 이적생 모따 등 외국인 공격수들의 득점포 대결도 볼거립니다.한편, 3승 1무로 무패를 달리다 전북에 시즌 첫 패배를 당한 울산은 이날 3연승에 도전하는 5위 인천 유나이티드와 원정 경기를 치릅니다.전북의 리그 2연패를 저지할 유력한 대항마로 꼽히지만 최근 2연패를 당하고 주춤한 대전은 12일 오후 2시 강원FC와 홈에서 맞붙습니다.3무 2패 뒤 광주를 3대 0으로 완파하고 시즌 첫 승리를 수확한 강원은 연승에 도전합니다.아직 유일하게 승리가 없는 김천 상무(5무 1패)는 최근 4경기 무승(2무 2패)으로 부진한 안양을 불러들여 시즌 첫 승에 재도전합니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)