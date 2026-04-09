K리그 2·3월 MVP 후보 마테우스·무고사·야고·이동경…2차 투표 시작

▲ 왼쪽부터 마테우스, 무고사, 야고, 이동경

마테우스(안양)와 무고사(인천), 야고, 이동경(이상 울산)이 K리그 2026시즌 첫 '이달의 선수'를 놓고 경쟁합니다.한국프로축구연맹은 이들 4명이 'EA SPORTS 이달의 선수상' 2·3월 후보에 올랐다고 오늘(9일) 발표했습니다.매달 최고의 활약을 펼친 선수를 뽑는 이달의 선수상은 프로축구연맹 기술위원회의 1차 투표(60%)로 선정된 4명의 후보가 대상이 됩니다.2차로 K리그 팬 투표(25%)와 EA스포츠 FC 온라인 유저 투표(15%)를 진행한 뒤 1·2차 투표 결과를 합산해 수상자를 정합니다.이번 시상은 2·3월 열린 K리그1 1∼5라운드 활약이 기준이 됐습니다.마테우스는 5경기에서 3골을 터뜨렸습니다.특히 3월 8일 제주 SK와의 2라운드에서 멀티 골을 폭발, FC안양의 시즌 첫 승을 이끌며 라운드 최우수선수(MVP)를 차지하기도 했습니다.무고사는 5경기에서 4골 1도움으로 펄펄 날았습니다.2월 28일 FC서울과의 개막전에서 시즌 첫 골을 신고했고, 2라운드 광주FC를 상대로 도움을 작성한 뒤 3∼5라운드에선 연속 득점포를 가동해 전 경기 공격 포인트를 작성했습니다.야고는 2월 28일 강원FC와의 개막전을 시작으로 3경기 연속 골(4골)을 기록하며 물오른 득점 감각을 뽐냈습니다.그는 이번 후보 중 가장 많은 3차례 라운드 베스트11에 선정됐습니다.이달의 선수 후보 중 유일하게 국내 선수인 이동경은 1∼5라운드에서 1골 2도움을 기록했습니다.지난달 15일 부천FC와의 3라운드에서는 2-1을 만드는 역전 결승 골을 뽑아내 라운드 MVP에 선정됐습니다.이달의 선수상 K리그 팬 투표는 오는 12일까지 K리그 공식 애플리케이션 '킥'(Kick)에서 진행됩니다.회원가입 후 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있습니다.같은 기간 진행되는 FC온라인 유저 투표는 ID 당 1회만 참여할 수 있습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)