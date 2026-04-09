뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

K리그 2·3월 MVP 후보 마테우스·무고사·야고·이동경…2차 투표 시작

편광현 기자
작성 2026.04.09 10:27 조회수
K리그 2·3월 MVP 후보 마테우스·무고사·야고·이동경…2차 투표 시작
▲ 왼쪽부터 마테우스, 무고사, 야고, 이동경

마테우스(안양)와 무고사(인천), 야고, 이동경(이상 울산)이 K리그 2026시즌 첫 '이달의 선수'를 놓고 경쟁합니다.

한국프로축구연맹은 이들 4명이 'EA SPORTS 이달의 선수상' 2·3월 후보에 올랐다고 오늘(9일) 발표했습니다.

매달 최고의 활약을 펼친 선수를 뽑는 이달의 선수상은 프로축구연맹 기술위원회의 1차 투표(60%)로 선정된 4명의 후보가 대상이 됩니다.

2차로 K리그 팬 투표(25%)와 EA스포츠 FC 온라인 유저 투표(15%)를 진행한 뒤 1·2차 투표 결과를 합산해 수상자를 정합니다.

이번 시상은 2·3월 열린 K리그1 1∼5라운드 활약이 기준이 됐습니다.

마테우스는 5경기에서 3골을 터뜨렸습니다.

특히 3월 8일 제주 SK와의 2라운드에서 멀티 골을 폭발, FC안양의 시즌 첫 승을 이끌며 라운드 최우수선수(MVP)를 차지하기도 했습니다.

무고사는 5경기에서 4골 1도움으로 펄펄 날았습니다.

2월 28일 FC서울과의 개막전에서 시즌 첫 골을 신고했고, 2라운드 광주FC를 상대로 도움을 작성한 뒤 3∼5라운드에선 연속 득점포를 가동해 전 경기 공격 포인트를 작성했습니다.

야고는 2월 28일 강원FC와의 개막전을 시작으로 3경기 연속 골(4골)을 기록하며 물오른 득점 감각을 뽐냈습니다.

그는 이번 후보 중 가장 많은 3차례 라운드 베스트11에 선정됐습니다.

이달의 선수 후보 중 유일하게 국내 선수인 이동경은 1∼5라운드에서 1골 2도움을 기록했습니다.

지난달 15일 부천FC와의 3라운드에서는 2-1을 만드는 역전 결승 골을 뽑아내 라운드 MVP에 선정됐습니다.

이달의 선수상 K리그 팬 투표는 오는 12일까지 K리그 공식 애플리케이션 '킥'(Kick)에서 진행됩니다.

회원가입 후 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있습니다.

같은 기간 진행되는 FC온라인 유저 투표는 ID 당 1회만 참여할 수 있습니다.

(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지