"트럼프는 자비롭다"더니…"휴전은 일시적 멈춤" 경고

피트 헤그세스 미국 국방장관이 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의한 다음날인 현지시간 8일 이란에 대해 결정적인 승리를 거뒀다고 자평했습니다.



헤그세스 장관은 국방부에서 '장대한 분노' 작전에 대한 브리핑을 열고 이번 군사 작전의 결과가 "전장에서의 역사적이고 압도적인 승리"라고 자평했습니다.



또 이란의 해군과 공군, 그리고 미사일과 로켓을 만들 수 있는 공장까지 파괴했다며 "트럼프 대통령은 이란의 경제 전체를 몇 분만에 마비시킬 수 있는 힘을 가졌지만, 트럼프는 자비를 선택했다"고 말했습니다.



이어서 헤그세스 장관은 "이란의 새로운 정권이 그들의 전임자들에게 무슨 일이 벌어졌는지 목격했다"며 제거한 이란의 지도부를 조목조목 짚었습니다.



[피트 헤그세스/미 국방장관 : 이란의 최고지도부는 체계적으로 제거됐습니다. 전임 최고지도자? 사망. 국가안보회의 서기? 사망. 최고지도자실 고문? 사망.]



이후 군 관계자를 포함해 미국이 제거한 10명의 지도부를 나열한 뒤 이게 전부가 아니라고 말했습니다.



[피트 헤그세스/미 국방장관 : 저는 많은 이들을 생략했고, 제거된 지도부를 계속 나열할 수 있습니다. 새로운 최고지도자도 부상을 입었습니다.]



헤그세스 장관은 이어서 국방부의 역할이 현재로서는 끝났다면서 휴전 합의와 함께 진정한 평화의 기회가 왔다고 강조했습니다.



하지만 대이란 군사작전에 참여한 미군이 만일을 대비해 대비 태세를 유지할 것이라고 부연했는데 휴전 합의가 깨지거나 제대로 이행되지 않을 경우 이란에 대한 공격을 재개할 수 있음을 경고한 것으로 풀이됩니다.



브리핑에 함께 나온 댄 케인 합참의장도 "미군이 이란에서 군사적 목표를 완수했다"면서 휴전은 일시적 멈춤인 것이고 필요한 경우 전투 재개를 위한 준비태세를 유지할 것이라고 말했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 장유진, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)