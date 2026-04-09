류현진♥배지현 부부, 프로 데뷔 20주년 맞아 2억 기부…소아암 환아·유소년 야구 지원

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한화이글스 투수 류현진이 프로 데뷔 20주년을 맞아 뜻깊은 선행에 나섰다.9일 한국백혈병어린이재단은 류현진재단 류현진 이사장이 프로야구 데뷔 20주년을 기념해 소아암 및 희귀질환 어린이들을 위해 1억 원을 기부했다고 밝혔다. 후원금은 소아암 및 희귀질환 어린이의 치료비와 수술비 등으로 지원될 예정이다.기부금 전달식은 지난 8일 오전 11시 30분, 오라카이 송도 호텔에서 진행됐다. 이날 행사에는 류현진과 아내인 배지현 아나운서, 류현진재단 조수빈 사무국장, 한국백혈병어린이재단 서선원 사무총장이 참석했다.이날 전달식에서 류현진-배지현 부부는 한국백혈병어린이재단에 1억 원, 류현진재단에 1억 원, 총 2억 원을 기부했다. 류현진재단에 기부한 1억 원은 유소년 야구선수 육성 및 지원에 쓰일 예정이다.류현진은 "의미 있는 해에 어린이들을 위한 기부를 할 수 있어 기쁘다"며 "부모가 되어보니 어린이들을 소중히 여기고 지켜야 한다는 생각을 더욱 많이 하게 된다. 아픈 어린이들에게 도움이 되기를 바란다"고 소감을 전했다.앞서 류현진은 한국백혈병어린이재단에 2022년, 2023년에 각 1억 원, 총 2억 원을 기부하여 지금껏 소아암 환아 총 9명에게 치료비 등을 지원한 바 있다. 류현진은 그간 어린이의 생명을 살리는 데 꾸준한 나눔을 실천한 공로를 인정받아 지난해 12월 한국백혈병어린이재단 고액기부자클럽 'KCLF아너스클럽'의 노블회원으로 위촉되기도 했다.한국백혈병어린이재단 서선원 사무총장은 "'KCLF아너스클럽'의 노블회원으로서 올해 데뷔 20주년을 나눔으로 기념하는 모습이 참 감격스럽다. 류현진 이사장의 선한 영향력에 다시 한 번 감사드린다"고 말했다.[사진=한국백혈병어린이재단]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)