장모 살해→시신 유기…대구 '캐리어 시신' 사건 사위 송치

▲ '대구 캐리어 사건' 피의자 조재복

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장모를 장시간 폭행해 살해한 뒤 캐리어에 담아 유기한 사위 조재복(26)과 범행에 일부 가담한 딸 최 모(26) 씨가 검찰에 넘겨졌습니다.대구 북부경찰서는 오늘(9일) 존속살해·시체유기·상해·감금 혐의로 조 씨를, 시체유기 혐의로 그의 부인 최 씨를 구속 송치했습니다.경찰에 따르면 조 씨는 지난달 18일 중구 오피스텔형 신혼 원룸에서 함께 살던 장모 A(54세) 씨를 손과 발로 장시간 폭행한 끝에 숨지게 한 뒤 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 버린 혐의를 받고 있습니다.시신이 담긴 캐리어는 지난달 31일 지나가던 시민의 신고로 발견됐으며 경찰은 당일 오후 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 조 씨 부부를 긴급체포했습니다.경찰 조사 결과 조 씨는 지난 2월부터 A 씨를 지속해 폭행해 왔고 사건 당일 전날 오후 10시쯤부터 숨지기 전까지 여러 차례에 나눠 때린 것으로 파악됐습니다.당시 A 씨는 혼인 직후부터 조 씨에게 가정폭력을 당하던 딸을 지키기 위해 이들 부부의 신혼 원룸에서 함께 생활을 이어 오던 상황이었습니다.조 씨는 범행 이유로 "A 씨가 평소 시끄럽게 굴고 물건을 정리하지 않아 때렸다"라고 진술했습니다.피해 여성의 딸인 최 씨는 남편의 협박으로 모친의 시신을 유기하는 과정을 일부 도운 것으로 조사됐습니다.경찰은 조 씨가 부인 최 씨에게 상습적으로 폭력을 행사한 정황을 확인해 그에게 상해 등 혐의를 추가했습니다.(사진=대구경찰청 제공, 독자 제공, 연합뉴스)