뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

장모 살해→시신 유기…대구 '캐리어 시신' 사건 사위 송치

유영규 기자
작성 2026.04.09 10:05 조회수
장모 살해→시신 유기…대구 '캐리어 시신' 사건 사위 송치
▲ '대구 캐리어 사건' 피의자 조재복

장모를 장시간 폭행해 살해한 뒤 캐리어에 담아 유기한 사위 조재복(26)과 범행에 일부 가담한 딸 최 모(26) 씨가 검찰에 넘겨졌습니다.

대구 북부경찰서는 오늘(9일) 존속살해·시체유기·상해·감금 혐의로 조 씨를, 시체유기 혐의로 그의 부인 최 씨를 구속 송치했습니다.

경찰에 따르면 조 씨는 지난달 18일 중구 오피스텔형 신혼 원룸에서 함께 살던 장모 A(54세) 씨를 손과 발로 장시간 폭행한 끝에 숨지게 한 뒤 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 버린 혐의를 받고 있습니다.

시신이 담긴 캐리어는 지난달 31일 지나가던 시민의 신고로 발견됐으며 경찰은 당일 오후 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 조 씨 부부를 긴급체포했습니다.

경찰 조사 결과 조 씨는 지난 2월부터 A 씨를 지속해 폭행해 왔고 사건 당일 전날 오후 10시쯤부터 숨지기 전까지 여러 차례에 나눠 때린 것으로 파악됐습니다.

당시 A 씨는 혼인 직후부터 조 씨에게 가정폭력을 당하던 딸을 지키기 위해 이들 부부의 신혼 원룸에서 함께 생활을 이어 오던 상황이었습니다.

50대 여성의 시신을 캐리어에 담아 유기한 20대 딸과 사위가 중구 주거지에서 신천으로 이동하는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 중 일부.

조 씨는 범행 이유로 "A 씨가 평소 시끄럽게 굴고 물건을 정리하지 않아 때렸다"라고 진술했습니다.

피해 여성의 딸인 최 씨는 남편의 협박으로 모친의 시신을 유기하는 과정을 일부 도운 것으로 조사됐습니다.

경찰은 조 씨가 부인 최 씨에게 상습적으로 폭력을 행사한 정황을 확인해 그에게 상해 등 혐의를 추가했습니다.

(사진=대구경찰청 제공, 독자 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지