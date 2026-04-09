서울 면적 1.6배 집어삼킨 사상 최악의 산불…'꼬꼬무', 2025년 경북 산불 참혹한 뒷이야기 공개

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SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 대한민국 최악의 산불로 꼽히는 2025년 경북 산불 당시 목숨을 건 사투를 벌인 사람들을 조명한다.9일 방송될 '꼬꼬무'는 '2025 붉은 괴물' 편으로, 산불 속 살아남은 생존자들이 직접 참혹했던 당시 상황을 밝히고 시시각각 목숨을 위협하는 불길 속에서 화마와 싸우며 사람들을 구한 이들의 이야기를 소개한다. 리스너로는 스켈레톤 전 국가대표 윤성빈, 배우 김유미, 그룹 더보이즈 멤버 영훈이 출연한다.2025년 3월, 대한민국 사상 최악의 대형 산불이 발생했다. 경북 의성, 안동, 청송, 영양, 영덕 등 경북 지역에 확산된 초대형 산불인 '경북 산불'은 서울 면적의 1.6배에 달하는 산림과 마을을 집어삼켰고, 이로 인해 수많은 사람들이 삶의 터전과 가족을 잃는 비극을 겪었다.이날 방송에는 경북 산불 현장에서 목숨을 건 사투를 펼친 이들이 출연해 마치 지옥 한가운데에 있는 것 같던 당시 상황을 전한다. 삽시간에 불바다가 된 마을, 불기둥이 솟구치고 불덩이가 날아들며, 매캐한 연기가 자욱해 한 치 앞도 보기 힘든 아수라장 같은 현장을 직접 목격한 낚시꾼은 "지옥이라 표현하는 게 맞을 것 같다"라고 당시를 떠올린다. 당시 상황이 담긴 영상을 본 MC 장성규는 "이런 모습을 지옥불이라 하는구나"라며 모든 것을 집어삼킨 거대한 화마에 공포감을 표현한다.화재를 진압하기 위해 목숨을 걸었던 산불감시원과 소방대원들의 생생한 증언은 눈물을 자아낸다. 경북 119 특수대응단 팀장의 "마음 단단히 먹고, 가족들에게 전화 한 통씩 해"라는 무전은 죽음까지 각오했던 비장하고 긴박한 상황을 고스란히 전한다. 또한 영덕에서 의성으로 화재를 진압하기 위해 왔던 산불감시원이 밥도 먹지 못하고 하루 종일 의성에서 불길을 잡는 사이, 가족이 있는 영덕까지 불이 번진 이야기는 먹먹함을 안긴다.가족을 구하기 위해 부랴부랴 영덕으로 돌아가던 산불감시원이 연락 두절됐다는 사연이 전해지자, '꼬꼬무' 스튜디오에서는 걱정이 쏟아진다. 김유미는 "나도 가족이 있는 집으로 달려갔을 것 같다"며 눈물을 보인다. 더 보이즈 영훈은 "평생 울고 싶은 심정으로 살아갈 것 같다"고 말하며 참담한 심경을 드러낸다. 윤성빈은 "감히 상상이 안된다"라며 유족들의 슬픔에 울컥한다.대한민국 최악의 산불 '경북 산불'의 참혹했던 상황과 당장이라도 모두를 집어삼킬 화마 속에서도 사람들을 지키기 위해 목숨을 걸었던 낚시꾼, 산불감시원, 소방대원, 해양경찰 등 우리네 영웅들의 이야기는 9일 목요일 밤 10시 20분 방송될 '꼬꼬무'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)