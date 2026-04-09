[자막뉴스] "저 밀린 세금 다 냈어요!"…알고 보니 곧 넷플 신작 개봉?

200억 원 탈세 의혹을 받는 가수 겸 배우 차은우가 체납 세금을 다 냈다며 다시 논란 진화에 나섰습니다.



차은우는 어제(8일) 자신의 소셜미디어에 올린 글을 통해 "최근 저와 관련된 납세 논란으로 팬분들을 비롯한 많은 분들께 실망과 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔습니다.



그러면서 "국세청의 절차와 결과를 존중하며 더 이상의 혼란이 이어지지 않도록 관련 세금을 모두 납부했다"고 말했습니다.



중복 과세를 제외하고 130여억 원을 납부한 걸로 알려졌습니다.



그는 게시한 글에서 세금을 덜 내기 위해 모친이 위장 법인을 설립했다는 의혹에 대해서도 "안정적인 활동을 위해 법인을 설립했지만, 그 과정에서 충분히 살피지 못한 책임은 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다"고 몸을 낮췄습니다.



그러면서 "어떠한 이유로도 '몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠다"고 덧붙였습니다.



차은우는 지난 1월 국세청으로부터 고강도 세무조사를 받은 뒤 200억 원이 넘는 소득세 추징 통보를 받았다는 보도가 나오면서 탈세 의혹이 제기된 바 있습니다.



국세청은 소속사 판타지오가 차은우 모친이 설립한 법인과 매니지먼트 용역 계약을 체결한 것을 두고, 최고 45%인 개인 소득세율보다 낮은 법인세율을 적용받으려 한 '탈루 목적의 법인 세우기'로 판단했습니다.



당시 논란이 커지자 차은우는 죄송하다면서도 관계 기관에서 내려지는 최종 판단을 기다려보겠다는 입장이었는데, 여론이 악화되자 약 2개월여 만에 다시 사과문을 게재했습니다.



차은우는 "많은 분들의 사랑과 응원 속에서 활동해 온 만큼, 이번 사안을 더욱 무겁고 깊게 받아들이고 있다"며 팬들을 향해서도 "실망을 드렸다는 사실이 가장 마음 아프고 죄송하다"고 거듭 고개를 숙였습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 이의선, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)