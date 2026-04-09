내부자 거래?…휴전 발표 직전 생성된 베팅사이트 신규 계정 '떼돈'

▲ 이란 전쟁 자료사진

미래 예측 베팅 사이트인 폴리마켓에서 새로 만들어진 계정들이 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 전쟁 휴전 발표 몇 시간 전에 휴전에 베팅해 떼돈을 벌었다고 AP통신이 보도했습니다.보도에 따르면 이런 베팅들은 7일 저녁(이하 미국 동부 시간)에 휴전이 발표되기 불과 몇 시간 전에 이뤄졌습니다.당시는 트럼프 대통령이 이란을 상대로 호르무즈해협 개방을 요구하면서 이에 불응하면 "문명 전체가 멸망할 것"이라며 극도로 호전적 입장을 내세우던 때였습니다.트럼프 대통령이 트루스소셜 게시물로 휴전을 발표한 시점은 7일 오후 6시 30분쯤이었습니다.AP통신은 암호화폐 분석 플랫폼인 '모래언덕'을 사용해 폴리마켓의 공개 블록체인 데이터를 분석한 결과 최소 50개의 계정(지갑)이 이날 휴전 발표 전에 이런 베팅을 한 것으로 드러났다고 설명했습니다.이 베팅들은 해당 계정들이 생성된 후 첫 거래였습니다.오전 10시 생성된 한 지갑은 평균 단가 8.8센트에 약 7만 2천 달러(1억 원)를 베팅했습니다.폴리마켓에서 베팅 참가 단가는 건당 0달러에서 1달러로, 이는 사용자들이 생각하는 사건 발생 확률로는 각각 0%에서 100%에 해당합니다.이 폴리마켓 사용자는 이후 현금화를 통해 20만 달러(2억 8천만 원)의 이익을 챙겼습니다.그 전날 생성된 계정은 12만 5천500달러(1억 7천390만 원)의 수익을 올렸습니다.트럼프 대통령의 휴전 발표 게시물이 올라오기 12분 전에 생성된 또 다른 지갑은 33.7센트의 단가에 3만 1천908달러(4천420만 9천 원)를 걸어 4만 8천500달러(6천720만 원)의 이익을 챙겼습니다.휴전 성사에 베팅하는 단가가 조금씩 올라간 것은 7일 저녁에 파키스탄 정부의 휴전 성사 노력이 알려졌기 때문일 수도 있습니다.또 폴리마켓 사용자들이 결국은 트럼프가 물러설 수밖에 없을 것이라고 전망하고 베팅했을 가능성도 있습니다.AP통신은 휴전에 베팅한 일부 폴리마켓 사용자들이 상당한 이익을 챙기게 했으나 다른 이들은 지급을 기다려야 하는 상황이라고 설명했습니다.이는 이란이 여전히 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 제한하고 있고 해당 지역에서 미사일 공격이 계속되었다는 점을 근거로 폴리마켓이 지급을 일단 유보하고 48시간 동안 지켜보기로 했기 때문입니다.AP통신은 공개된 블록체인 데이터만으로는 이 신규 계정들의 실제 주인을 식별할 수 없다고 지적하면서, 이들이 신규 사용자인지 혹은 추가 계정을 개설한 기존 사용자인지 판단할 수 있는 내부 데이터는 폴리마켓만이 보유하고 있다고 설명했습니다.폴리마켓은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.트럼프 행정부의 군사작전과 관련해 신규로 생성된 폴리마켓 계정들이 "전략적이고 시의적절한" 베팅을 하는 거래 패턴은 과거에도 발생한 적이 있다고 AP통신은 지적했습니다.1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 생포되기 불과 몇 시간 전에도 신규 계정들이 거액의 베팅으로 수십만 달러의 이익을 챙겼으며, 미국이 이란 관련 군사행동을 시작하기 직전에도 비슷한 일이 일어났습니다.이런 탓에 일부 거래자들이 예측 시장에서 이익을 얻기 위해 내부 정보를 이용하고 있는 것 아니냐는 의구심이 일고 있으며, 연방의회에서는 내부자 거래의 정의를 예측시장까지 확대하는 법안이 공화당과 민주당 양측 의원들이 참여한 가운데 제출된 상태입니다.