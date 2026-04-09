중기부 "제과점, 종이봉투 무상 제공 가능" 안내

▲ 중소벤처기업부

중소벤처기업부는 제과점업 소상공인의 종이봉투 무상 제공이 가능하다고 밝혔습니다.중기부는 오늘(9일) 서울에서 대한제과협회와 간담회를 열고 중동 전쟁 확산에 따른 소상공인 영향과 경영 애로를 점검했습니다.이날 간담회에서 중기부는 대한제과협회가 건의한 종이봉투 무상 제공 허용 여부에 대해 관계부처 확인을 거쳐 제과점업의 경우 종이봉투가 무상 제공 금지 대상에 해당하지 않는다고 안내했습니다.앞서 협회는 비닐봉지를 대체하기 위해 종이봉투를 무상 제공하고 싶지만, 규정상 제한이 있는지 명확하지 않다며 제도 완화를 요청한 바 있습니다.중기부는 또 이날 간담회에서 제기된 추가 애로 사항도 신속하게 검토해 지원 방안을 마련하고 제도 개선을 추진하기로 했습니다.또 업종별 간담회를 계속 개최해 현장 의견을 반영해 나갈 계획입니다.이병권 중기부 제2차관은 "추가경정예산안에 포함된 소상공인 지원사업을 신속하게 지원해 중동 전쟁 확산으로 인해 경영 애로를 겪고 있는 소상공인들이 빠르게 회복할 수 있도록 추진할 계획"이라고 말했습니다.(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)