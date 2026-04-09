데이터 다 써도 안 끊긴다…이통3사, 모든 LTE·5G 요금제 QoS 전면 도입

▲ 서울 시내 한 통신사 대리점에 통신사 로고가 붙어 있다.

앞으로 금액과 관계없이 이동통신 3사의 모든 LTE·5G 요금제에 '데이터 안심옵션'(QoS)이 기본 적용됩니다.데이터를 모두 소진해도 추가 요금 없이 최소한의 속도로 계속 이용할 수 있게 되는 것입니다.과학기술정보통신부는 오늘(9일) '민생물가 특별관리 관계장관 TF'에서 이 같은 내용을 포함한 '기본통신권 보장을 위한 요금제 개편 방향'을 발표했습니다.이번 개편은 AI·디지털 시대에 통신 데이터 이용이 필수화된 상황에서 국민 누구나 기본적인 소통과 정보 접근에서 소외되지 않도록 하자는 취지입니다.과기정통부는 데이터 요금 부담 완화를 핵심 과제로 삼고 지난해부터 통신 3사와 협의를 진행해 왔습니다.개편안에 따르면 통신 3사의 모든 LTE·5G 요금제에 요금 인상 없이 QoS가 포함됩니다.QoS는 기본 제공 데이터를 소진한 이후에도 약 400Kbps 속도로 데이터를 사용할 수 있는 기능으로, 메신저 이용이나 지도 검색 등 최소한의 인터넷 사용이 가능한 수준입니다.이 조치로 약 717만 명이 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.통산 3사는 데이터 초과 이용 요금 감소와 저가 요금제로의 이동 등을 감안할 때 연간 약 3천221억 원의 가계 통신비 절감 효과가 기대된다고 추산했습니다.고령층 지원도 강화됩니다.만 65세 이상 이용자에게는 음성·문자를 무제한으로 기본 제공하도록 하고, 기존에 제공량 제한이 있는 요금제를 사용하는 경우 추가 제공이 이뤄집니다.약 140만 명이 혜택을 받아 연간 590억 원 수준의 통신비 절감 효과가 예상됩니다.요금제 구조도 단순화됩니다.LTE와 5G 요금제를 통합하고, 청년·시니어 등은 별도 요금제 가입 없이도 연령별 혜택을 자동 적용받도록 합니다.이에 따라 통신 3사의 요금제는 약 250종에서 절반 이하로 줄어들 전망입니다.아울러 2만 원대 5G 요금제도 새로 출시될 예정입니다.현재 5G 요금제 최저 구간은 3만 원대 후반 수준입니다.정부는 오는 10월 시행 예정인 '최적 요금제 고지 제도'와 연계해 이용자가 자신의 사용 패턴에 맞는 요금제도 쉽게 선택할 수 있도록 할 방침입니다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "AI·디지털 시대에 데이터 접근권은 국민의 일상생활 영위를 위한 기본권과 연결이 되며, 앞으로 통신 3사의 요금제 개편을 통해 기본통신권이 보장되는 이동통신 생태계를 조성해 나갈 것"이라며 "이른 시일 내에 국민이 요금제 개편에 따른 편익을 체감하실 수 있도록 통신 3사와 요금제 개편 절차를 차질 없이 진행하여 상반기 중 마무리하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)