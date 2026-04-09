"아들이 비싸서 포기한다고…" 강릉 수학여행 비용 보니

강원도 강릉으로 떠나는 중학교 2박 3일 수학여행 비용이 60만 원을 넘는다는 사연이 논란이 되고 있습니다.



최근 한 온라인 커뮤니티에는 '수학여행 경비 보더니 안 가겠다는 아들'이라는 제목의 글이 올라왔습니다.



자신을 학부모라고 밝힌 A 씨는 "중학교 3학년 자녀가 수학여행 비용이 지나치게 비싸다며 가지 않겠다고 한다"고 전했습니다.



A 씨는 "그래도 가는 게 좋지 않을까 싶었지만 비용을 보니 다소 과하다는 생각이 들었다"며 "평일에 강릉으로 가는 일정인데 숙박비와 식비, 40인승 버스 비용까지 저 비용이 맞나 싶다"며 의문을 제기했습니다.



그러면서 "아이가 처음 가는 수학여행이라 설득해 보내야 할지 고민이다"라고 덧붙였습니다.



함께 첨부된 안내문에 따르면 수학여행은 다음 달 27일부터 29일까지 2박 3일 일정으로, 강릉을 포함한 강원도 일대에서 진행됩니다.



일정은 예술 탐방, 레저 활동, 도전 및 협동 체험 프로그램 등으로 구성돼 있으며 1인당 예상 경비는 60만 6000원으로 책정됐습니다.



세부 항목을 살펴보면 차량비 12만 1000원, 숙박 및 조식 15만 원, 식비 9만 7000원, 입장료 10만 9000원, 안전요원비 7만 8000원, 행사진행비·보험료·수수료 5만 1000원 등입니다.



학교 측은 "경비는 참가 인원에 따라 변동될 수 있으며 개인 사정으로 불참할 경우 차량비와 안전요원비는 환불 불가하다"라고 안내했습니다.



해당 안내문을 접한 누리꾼들은 "인당 저정도 금액이면 일본이나 베트남 여행도 가능하다" "4인 가족이 240만 원을 쓰며 강릉에 가면 호화 여행일 것" "너무 비싸다. 어떻게 금액이 책정된 건지 감사가 필요하다" 등 지나치게 과한 수학여행 비용에 문제를 제기했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)