'프렌즈' 챈들러 역 배우 죽음으로 몬 마약 밀매상에 15년 형 선고

▲ 미국 배우 고(故) 매슈 페리

미국 인기 시트콤 '친구'에서 챈들러 빙 역을 맡았던 배우고(故) 매슈 페리에게 치사량의 마약을 공급한 여성에게 징역 15년 형이 선고됐습니다.미 LA타임스는 8일(현지 시각) 캘리포니아 중앙 연방 지방법원이 마약 밀매상 재스민 생것에 징역 15년 형을 선고했다고 보도했습니다.생기는 로스앤젤레스(LA) 노스할리우드 자택에서 대규모 마약 유통업에 몸담아 오면서 일명 '케타민 여왕'이라고 불려 왔습니다.그는 페리가 숨지기 전인 2023년 10월 1만 1천 달러를 받고 케타민 약 50병을 판매했으며, 이는 비서 메네스 이와 마실을 통해 페리에게 전달됐습니다.연방검찰은 생기어가 가난한 배경 때문에 마약을 거래하는 사람들과는 달리 화려함과 인맥 때문에 마약을 거래해 왔다며 전혀 뉘우치지 않고 있다고 주장했습니다.셰릴린 조각 가넷 판사는 생것을 향해 "아마도 가장 큰 과실이 있는 인물 중 하나"라며 형을 선고했습니다.생기는 "하루도 빠지지 않고 내가 한 일을 생각해 봤다"라며 "매우 부끄럽고 유감스럽다. 매일 속죄를 위해 기도한다"라고 말했습니다.이후 공판에 참석한 가족들에게 손을 흔들고, 손 키스를 보내며 법정을 빠져나갔습니다.페리는 사망 전 지속된 우울증과 불안 증세를 치료하기 위해 케타민 주입 요법을 받다가 중독된 것으로 알려졌습니다.회고록을 통해 중독 사실을 공개적으로 알리고 이를 극복하려고 애썼지만, 결국 54세이던 2023년 10월 28일 LA 자택의 온수 수영장에서 숨진 채 발견됐습니다.LA 카운티 검시국에 따르면 주된 사인은 케타민 급성 부작용이었습니다.페리는 사망 전날에 최소 세 차례 케타민을 주사한 것으로 확인됐습니다.사법 당국은 페리의 죽음과 관련이 있는 인물들을 차례로 기소했으며, 5명이 유죄를 인정했습니다.지난해에는 매슈 페리에게 케타민을 불법 공급한 의사 살바도르 플라센시아에게도 징역 2년 6개월 형이 내려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)