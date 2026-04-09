BTS, 오늘 고양서 'K팝 최대 규모' 월드투어 돌입

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)이 오늘(9일)부터 케이팝 사상 최대 규모의 월드투어 '아리랑'에 돌입합니다.BTS는 오늘과 이번 주말 경기도 고양종합운동장 공연을 시작으로 일본과 미국, 독일, 프랑스, 캐나다, 페루, 칠레, 태국 등 전 세계 34개 도시에서 총 85회에 걸쳐 팬들을 만납니다.특히 이번 투어는 스타디움 또는 대형 돔 공연장에서 열리고 360도 개방형 무대로 설계돼 케이팝 투어 콘서트 사상 가장 많은 관객을 모집할 것으로 전망된다고 소속사 빅히트뮤직은 밝혔습니다.현재 고양과 일본 도쿄, 북미·유럽 투어 등 총 46회 공연이 이미 매진됐습니다.공연 기획사 라이브네이션은 "BTS는 북미와 유럽 41회 공연만으로 약 240만 장의 티켓을 판매했다"고 밝혔습니다.BTS는 이번 투어에서 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위를 기록한 5집 '아리랑'에 실린 신곡을 비롯해 기존 히트곡을 들려줄 것으로 예상됩니다.BTS 멤버 지민은 팬 플랫폼 위버스를 통해 "공연을 보러 와 주시는 '아미' 여러분들 꼭 따뜻하게 옷을 입어 달라"며 "열심히 준비하겠다"고 전했습니다.(사진=빅히트 뮤직/넷플릭스 제공, 연합뉴스)