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류현진·배지현 부부, 프로 데뷔 20주년 맞아 2억 원 기부

유병민 기자
작성 2026.04.09 09:05 조회수
류현진·배지현 부부, 프로 데뷔 20주년 맞아 2억 원 기부
▲ 데뷔 20주년을 맞아 2억 원을 기부하는 류현진-배지현 부부

'코리안 몬스터' 류현진과 배지현 전 아나운서 부부가 류현진의 프로 데뷔 20주년을 기념해 2억 원을 기부했습니다.

류현진 재단은 류현진·배지현 부부가 유소년 야구 육성과 소아암 환아 지원을 위해 각각 1억 원씩 총 2억 원을 기부했다고 오늘 밝혔습니다.

2006년 KBO리그 무대에 첫발을 내디딘 후 20년간 팬들에게 받은 사랑을 사회에 환원하겠다는 뜻을 담았습니다.

기부금 중 1억 원은 부부가 꾸준히 후원해 온 한국백혈병어린이재단에 전달돼 경제적 어려움을 겪는 소아암 및 희귀 난치 질환 환아들의 수술비와 치료비에 쓰일 예정입니다.

나머지 1억 원은 류현진 재단을 통해 야구 장학생 장학금, 찾아가는 베이스볼 드림(야구용품 지원), 유소년 야구 캠프 등 올해 재단이 역점을 두고 추진하는 유소년 야구 발전 사업의 재원으로 투입됩니다.

류현진은 재단을 통해 "프로 데뷔 20주년이라는 인생의 큰 이정표를 맞이하며 팬들께 받은 사랑을 조금이나마 나눌 수 있어 기쁘다"며 "유소년 선수들이 더 나은 환경에서 꿈을 키우고, 아픈 아이들이 하루빨리 건강을 되찾아 마음껏 뛰어놀 수 있기를 바란다"고 전했습니다.

함께 기부에 나선 배지현 전 아나운서 역시 "두 아이의 엄마가 되고 보니 아이들이 건강하게 자라는 것만큼 감사하고 소중한 일은 없다는 것을 매일 느낀다"며 "투병 중인 어린이들과 그 가족들에게 저희 부부의 작은 정성이 희망이 되길 바란다"고 덧붙였습니다.

앞서 류현진은 지난해 유니폼 판매 수익금 약 1억 4천만 원 역시 유소년 야구 장학금 및 육성을 위해 내놓은 바 있습니다.

(사진=류현진재단 제공, 연합뉴스)
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