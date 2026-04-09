MLB 샌프란시스코 이정후, 필라델피아전 무안타…김혜성은 결장

▲ 이정후

미국 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 외야수 이정후(27)의 시즌 초반 부진이 이어지고 있습니다.샌프란시스코는 오늘(9일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 필라델피아 필리스와 홈 경기에서 5대 0으로 이겼습니다.이정후는 5번 타자 우익수로 선발 출전했으나 4타수 무안타, 삼진 1개로 침묵했습니다.전날 필라델피아와 경기에서는 6회 대타로 나와 2타석 1타수 무안타 1타점을 기록한 이정후는 이날 선발로 복귀했지만, 안타 생산에 실패했습니다.4월 월간 타율이 0.083(24타수 2안타)에 머물고 있습니다.시즌 타율도 0.143(42타수 6안타)으로 안 좋기는 마찬가지입니다.4월 첫날 샌디에이고 파드리스를 상대로 3타수 무안타를 기록한 이정후는 이후 뉴욕 메츠와 4연전에서 12타수 1안타에 그쳤고, 필라델피아와 3연전에서도 9타수 1안타로 부진했습니다.전날 6대 0 승리에 이어 이틀 연속 상대에 한 점도 내주지 않고 이긴 샌프란시스코는 11일부터 볼티모어 오리올스와 원정 3연전에 나섭니다.로스앤젤레스 다저스의 김혜성(27)은 토론토 블루제이스와 원정 경기에 결장했습니다.시즌 성적은 타율 0.429(7타수 3안타)를 기록 중입니다.이날 경기에서는 토론토가 4대 3으로 승리해 지난해 월드시리즈 진출 팀끼리의 올해 정규시즌 첫 3연전을 1승 2패로 끝냈습니다.다저스 오타니 쇼헤이는 이날 선발 투수로 나와 6이닝 피안타 4개, 1실점(비자책점) 했고, 팀도 7회초까지 3대 1로 앞서 승리 투수 요건을 갖췄으나 토론토가 7회 2점, 8회 1점을 내며 역전에 성공했습니다.오타니는 올해 투수로 2경기에 등판, 12이닝을 자책점 없이 1실점만 하고 막아냈습니다.오타니는 이날 타석에서 3타수 무안타, 볼넷 1개를 기록, 지난 시즌부터 43경기 연속 출루 행진을 이어갔습니다.이는 일본 선수로는 스즈키 이치로가 2009년에 달성한 기록과 동률입니다.이날 패배로 최근 5연승이 끝난 다저스는 11일부터 텍사스 레인저스와 홈 3연전을 치릅니다.(사진=AP, 연합뉴스)