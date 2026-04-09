'비트코인 창시자' 찾았나…NYT, 영국 암호학자 지목

▲ 비트코인

17년째 베일에 싸인 가상화폐 비트코인의 창시자 '나카모토 사토시'의 정체를 두고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 영국 출신의 세계적인 암호학자 애덤 백(55)을 유력 인물로 지목했습니다.뉴욕타임스 탐사보도 전문 존 케리로 기자는 18개월간의 정밀 분석 끝에 애덤 백이 사토시일 가능성이 높다는 결론을 내렸다고 8일(현지 시각) 보도했습니다.NYT는 사토시의 정체를 밝히기 위해 인터넷 게시물 수천 건과 이메일을 정밀 분석했습니다.특히 컴퓨터 언어학적 분석을 통해 사토시가 사용한 독특한 영국식 영어 철자와 글쓰기 습관이 백의 것과 67곳에서 일치한다는 점을 근거로 들었습니다.'붙임표'(-)을 특정 위치에 사용하는 습관이나 영국식 철자를 혼용하는 방식이 같다는 것입니다.NYT는 백이 1990년대 무정부주의자 집단인 '사이버펑크' 회원들과 주고받은 이메일에서 정부 개입을 피할 수 있는 가상화폐의 구상을 밝힌 점도 짚었습니다.기술적 배경도 언급됐습니다.비트코인 기술 기업 '블록 경향'의 창업자인 백은 1997년 비트코인의 핵심 기술의 기초가 된 '해시 캐시'를 발명한 인물입니다.NYT는 백이 비트코인 출시 10년 전 이미 관련 설계 방식을 구상했다는 점과, 그가 온라인에서 종적을 감췄던 시기가 사토시의 활동 시기와 맞물린다는 점을 강조했습니다.지목된 당사자인 백은 보도 내용을 부인했습니다.그는 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "나는 사토시가 아니다"라고 썼습니다.이어 "그러나 암호화, 온라인 개인정보 보호, 전자화폐가 사회에 미치는 영향에 일찍부터 주목했다"며 1992년부터 가상화폐와 개인정보 보호 기술에 대한 응용 연구에 적극 참여했고, 이것이 해시 캐시 등의 아이디어로 이어졌다고 밝혔습니다.