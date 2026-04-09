서울 '아크로 드 서초'서 올해 첫 만점 청약통장 나와

▲ 서울 서초구 서초동 '아크로 드 서초' 투시도

서울에서 분양한 민간 아파트 가운데 역대 최고 경쟁률을 기록한 서초구 서초동 '아크로 더 서초'(서초 신동아 재건축)에서 청약 가점 만점이 나왔습니다.오늘(9일) 한국부동산원 청약홈에 발표된 이 단지 당첨 결과를 보면 2가구를 모집한 59㎡C형의 당첨 가점이 최고·최저 모두 84점으로 집계됐습니다.2가구 모두 84점이 당첨된 것으로, 올해 청약 가점 만점이 나온 첫 사례입니다.지난해 9월 분양(1순위 청약일 기준)한 서울 송파구 신천동 '잠실 르엘' 74㎡C형에 만점 통장이 나온 이후 7개월 만입니다.청약 가점은 무주택 기간, 부양가족 수, 통장 가입 기간 등으로 산정합니다.84점은 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점), 본인 제외 부양가족 6명 이상(35점)이어야 받을 수 있는 점수입니다.7인 이상의 가족이 15년 이상 무주택으로 살 경우 가능한 점수에 해당합니다.앞서 이 단지는 지난 1일 1순위 청약에서 30가구 모집에 3만 2천973명이 신청해 평균 1천99.1대 1의 경쟁률을 기록했습니다.이는 2024년 10월 분양한 서울 강남구 대치동 '디에이치 대치에 데리러 가'(구마을 3지구 재건축)의 1순위 청약 경쟁률(1천25.5대 1)을 넘어선 서울 민간 아파트 청약 역대 최고 기록입니다.무엇보다도 서초구가 분양가 상한제 적용 대상 지역이어서 일반분양 가격이 시세 대비 낮게 책정된 영향입니다.주택형별로 경쟁률이 가장 높았던 59㎡A형은 당첨 가점이 최고 79점, 최저 74점으로 평균 74.45점으로 집계됐습니다.74점과 79점은 각각 5인 가구와 6인 가구가 받을 수 있는 최대 가점입니다.경쟁률이 가장 낮았던 59㎡형은 2가구 모두 청약 가점이 69점인 통장이 당첨됐습니다.69점은 4인 가구가 받을 수 있는 최고점입니다.한편, 오늘 청약 당첨자를 발표한 '더샵 신길 중앙'(신길3구역 재개발)의 최고 가점은 1가구를 모집한 84㎡B형에서 나온 79점이었습니다.51㎡A형의 최고점(74점)도 70점을 넘었습니다.반면 51㎡C형과 51㎡E형의 최저점은 각각 59점, 54점으로 50점대도 당첨권이었습니다.1가구를 모집한 74㎡D형은 59점이 당첨됐습니다.(사진=DL이앤씨 제공, 연합뉴스)