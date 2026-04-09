'이강인 교체 출전' PSG, UCL 8강 1차전서 리버풀에 2:0 완승

▲ 리버풀과 경기하는 PSG 이강인(오른쪽, 19번)

이강인을 후반 교체로 투입한 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 8강 1차전에서 리버풀(잉글랜드)에 완승했습니다.PSG는 오늘 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026 UCL 8강 1차전 홈 경기에서 데지레 두에의 선제 결승 골과 흐비차 크바라츠헬리아의 추가 골을 엮어 리버풀에 2대 0으로 이겼습니다.창단 이후 처음으로 지난 시즌에 UCL 우승을 차지했던 '디펜딩 챔피언' PSG는 이로써 4강 진출에 유리한 고지를 선점했습니다.오는 15일 리버풀 원정 경기로 치르는 2차전에서 한 골 차로만 패해도 4강에 올라 대회 2연패 꿈을 이어갈 수 있습니다.이강인은 벤치에서 시작해 팀이 2대 0으로 앞선 후반 33분 두에가 빠지면서 그라운드를 밟아 경기가 끝날 때까지 뛰었으나 공격포인트는 올리지 못했습니다.후반 42분 역습 상황에서 이강인의 패스를 받은 우스만 뎀벨레가 페널티지역 안 오른쪽에서 오른발로 슈팅한 공이 골대를 맞고 나온 장면이 아쉬웠습니다.이강인은 이번 시즌 UCL에서는 교체로만 10경기에 출전해 1도움을 기록 중입니다.PSG는 전반 11분 만에 선제골을 뽑았습니다.오른쪽 윙포워드로 출전한 두에가 상대 페널티지역 왼쪽 모서리에서 밀집 수비 사이로 오른발로 감아 찼고, 공이 수비수 맞고 살짝 굴절되면서 리버풀 골대 안으로 빨려 들어갔습니다.추가 득점 없이 전반을 1대 0으로 앞선 채 마친 PSG는 후반에도 경기를 주도했습니다.리버풀을 몰아붙이던 PSG는 후반 20분 승부를 더 기울이는 데 성공했습니다.상대 진영 왼쪽에서 주앙 네베스가 찔러 준 공을 크바라츠헬리아가 페널티지역 안 왼쪽으로 빠져들어 가며 이어받아 침착하게 골키퍼까지 제친 뒤 오른발로 마무리했습니다.PSG는 후반 25분 골문 앞에서 공을 잡아 슈팅하려던 두에가 리버풀 수비수 이브라히마 코나테의 백태클에 넘어지면서 페널티킥을 얻었습니다.하지만 주심이 비디오 판독 후 페널티킥 판정을 번복하고 코나테에게 줬던 경고도 취소했습니다.더 달아나지는 못했으나 PSG는 두 골 차 리드를 지켜 다음 주 좀 더 가벼운 발걸음으로 리버풀 원정길에 오를 수 있게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)