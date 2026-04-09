여자 U-20 축구대표팀, 북한에 0-5 완패…조 2위로 아시안컵 8강

▲ 여자 U-20 축구대표팀, 북한과 맞대결

한국 여자축구가 2026 아시아축구연맹(AFC) 20세 이하(U-20) 여자 아시안컵에서 '디펜딩 챔피언' 북한에 5점 차 완패를 당했습니다.박윤정 감독이 이끄는 한국 대표팀은 어제(8일) 태국 빠툼타니 스타디움에서 열린 대회 조별리그 B조 3차전에서 북한에 0:5로 졌습니다.이날 경기는 나란히 2연승을 거둔 두 팀이 조 1·2위를 결정하는 마지막 맞대결이었습니다.완패하며 B조 2위(승점 6)로 조별리그를 마친 한국은 A조 2위이자 개최국인 태국과 8강전을 치르게 됐습니다.한국과 태국의 경기는 12일 오후 10시(한국시간) 탐마삿 스타디움에서 킥오프합니다.조 1위(승점 9)에 오른 북한은 C조 2위 호주를 상대로 4강 진출에 도전하게 됐습니다.만약 한국과 북한 둘 다 8강전에서 이기면 준결승에서 다시 한번 남북 대결이 펼쳐집니다.한국은 이 연령대 북한과 상대 전적에서 이날까지 4연패를 포함해 1승 7패를 기록했습니다.한국은 2002년 시작한 이 대회에서 두 차례 우승(2004·2013년)했습니다.직전인 2024년 우즈베키스탄 대회에서는 4위를 차지했습니다. 당시 준결승에서 북한에 당한 0대 3 패배를 이번에 되갚지 못했습니다.이번 대회는 오는 9월 폴란드에서 개최되는 2026 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵의 아시아 예선을 겸합니다. 이번 대회 상위 4개국이 월드컵 출전권을 손에 쥡니다.2024년 U-17 여자 아시안컵과 FIFA U-17 여자 월드컵에서 우승한 멤버들이 현재 주축을 이룬 북한은 U-20 여자 아시안컵 2연패와 통산 3번째 우승에 도전합니다.한국은 북한의 강류미, 박옥이 투톱에 매우 고전했습니다.골키퍼 김채빈(광양여고)의 선방으로 버티던 한국은 전반 37분 오른쪽을 돌파한 박옥이의 낮은 크로스에 이은 강류미의 오른발 슬라이딩 슈팅에 선제 결승 골을 내줬습니다.북한의 매서운 공격은 계속됐습니다.전반 41분 로운향이 뒤에서 한 번에 넘겨준 패스를 박옥이가 받아 골키퍼와 일대일 찬스를 만들었습니다.박옥이의 첫 슈팅은 골키퍼 다리에 걸렸습니다.튀어나온 공에 박옥이가 두 번째로 시도한 슈팅은 크로스바를 맞았습니다.위기를 넘기고 잘 버티던 한국은 전반 막판에 박옥이에게 연달아 두 골을 내주며 무너졌습니다.전반 45분 한국 수비수 강혜숙(강원도립대)이 제대로 걷어내지 못한 공중볼이 박옥이에게 연결됐고, 박옥이는 오른발 발리슛으로 한국 골문을 열었습니다.박옥이는 1분 뒤엔 빠른 발로 한국 수비 뒷공간에 침투, 후방에서 넘어온 패스를 골 지역 정면에서 오른발로 마무리해 3대 0을 만들었습니다.북한의 골 잔치는 후반에도 계속됐습니다.후반 3분 박일심이 오른쪽에서 올린 코너킥이 그대로 골대로 빨려 들어갔습니다.3분 뒤엔 호경이 강류미가 내준 공을 문전 슈팅으로 마무리해 5번째 골을 만들어냈습니다.북한은 승리가 가까워진 상황에서도 한국 선수들을 강하게 압박했습니다.후반 21분엔 북한 최청금이 한국 천시우(울산과학대)와 엉켜 넘어지는 과정에서 발길질해 옐로카드를 받기도 했습니다.(사진=AFC X 캡처, 연합뉴스)