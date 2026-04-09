'모텔 약물 연쇄살인·특수상해 혐의' 김소영 오늘 첫 재판

▲ '모텔 약물 연쇄살인·특수상해 혐의' 김소영

약물이 든 음료로 남성 2명을 살해한 혐의로 구속기소 된 김소영의 첫 재판이 오늘(9일) 열립니다.서울북부지법 형사합의14부(오병희 부장판사)는 오늘 오후 김소영의 살인·특수상해 등 혐의 첫 공판기일을 진행합니다.김 씨는 지난해 12월부터 올해 2월까지 20대 남성 3명에게 약물이 든 음료를 건네 2명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의를 받습니다.작년 10월부터 올해 1월까지 서초구와 강북구 등지에서 20∼30대 남성 3명에게 같은 수법으로 상해를 입힌 혐의도 있습니다.검찰은 김소영이 가정불화로 정서적 사회화가 온전히 이뤄지지 못한 상태에서 소비 욕구와 경제적 만족을 위해 남성을 이용하고, 이후 갈등 상황을 회피하거나 피해자들을 제압하기 위해 약물이 든 음료를 건넨 것으로 파악했습니다.김소영은 수사 단계에서 피해자들에게 약물이 든 음료를 건넨 혐의는 인정했지만 살인의 고의성은 부인했습니다.피해자 A 씨의 유족은 "김소영이 단 한 번의 사죄도 없이 뻔뻔한 거짓말로 일관하며 사법 체계를 비웃고 있다"며 그에게 사형을 내려달라는 취지의 탄원서를 어제 법원에 제출했습니다.유족은 김소영을 상대로 3천100만 원의 손해배상을 청구하는 민사 소송도 냈습니다.