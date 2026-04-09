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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

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작성 2026.04.09 06:06 조회수
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1. "레바논 공습, 휴전 위반…호르무즈 다시 전면 폐쇄"

휴전 합의 이후 이스라엘이 친이란 무장정파 헤즈볼라가 있는 레바논을 공습했습니다. 미국은 휴전 합의 대상이 아니라는 입장이지만 이란은 합의 파기를 주장하면서 밤사이 호르무즈 해협을 다시 봉쇄한 것으로 전해졌습니다.

2. 11일 파키스탄서 첫 종전 협상…쟁점은 '농축 우라늄'

백악관은 이번 주 토요일 파키스탄의 수도에서 이란과의 첫 종전 협상이 열린다고 발표했습니다. 최대 쟁점인 이란의 농축 우라늄 문제를 비롯해서 호르무즈 해협의 개방 같은 주요 의제들이 다뤄질 전망입니다.

3. 국제유가 90달러 중반 유지…뉴욕증시 일제히 급등

급락했던 국제 유가는 호르무즈 해협이 다시 폐쇄됐다는 소식에 밤사이에도 배럴당 90달러 중반을 유지했습니다. 미 증시 주요 지수들은 모두 2% 중후반대의 높은 상승률을 보였습니다.

4. 오늘 '3차 석유 최고가격' 발표…인상 전망 우세

서울 지역 평균 휘발유 값이 리터당 2천 원을 돌파한 가운데 정부는 오늘(9일) 3차 석유 최고가격을 발표합니다. 어제 휴전 합의로 국제 유가가 급락했지만 일단 오늘까지는 최고 가격이 더 높아질 거라는 전망이 우세합니다.
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