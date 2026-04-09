[나이트라인 초대석] '데뷔 50주년' 맞은 가수 한영애

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<앵커>목소리 자체가 하나의 장르가 된 분입니다. 가수 한영애 씨가 데뷔 50주년을 맞아 신곡 '스노우 레인(Snow Rain)'으로 돌아왔습니다.나이트라인 초대석 오늘(9일)은 독보적인 감성과 표현력으로 '소리의 마녀'라고 불리는 가수 한영애 씨와 함께하겠습니다.[한영애/가수 : 생각을 해봤어요. 두 단어로 이렇게 축약될 수 있을 것 같아요. 부끄럽다, 장하다. 장하다 한영애 그렇게 되더군요. 그런데 그 50이라는 숫자만 보면 굉장히 긴 세월인 것 같은데 반대로 또 생각해 보면 너무 꿈속의 꿈처럼 너무 짧은 시간 아니었어? 뭐 이런 생각도 들기는 해요.][한영애/가수 : 부활에 김태원 씨가 저에게 맞는 곡을 쓰고 싶다고 하여서 만들어준 곡입니다. 선물로 주셨어요. 그래서 그분 말씀으로는 생각해 보니까 나빴던 것도 좋았던 것도 다 아름다운 추억이더라. 좋은 추억으로 남더라. 그런 의미에서 노랫말을 지었다고 해요. 그런데 이 노래 말미 마지막을 보면 모든 기억이 늘 고맙다라는 문장으로 끝나거든요. 그래서 그 부분이 굉장히 마음에 들었어요. 그래서 이 노래를 들으시는 분들도 어떤 기억 아름다운 기억을 끄집어낼 수 있다면 참 좋겠다. 원한다. 그렇게 생각합니다.][한영애/가수 : 저는 연습이 많이 필요한 사람이에요. 그래서 연습을 합니다. 물론 뭐 도레미파솔라시도 발성 연습도 하지만 또 지나간 노래들 앨범 속의 음악들도 다시 들여다보고 또 뭐 미술관을 간다든지 책을 읽는다든지 음식을 열심히 해 먹는다든지 하는 모든 일상의 것들을 저는 연습이라고 생각하거든요. 그래서 다시 말하면 일상을 참 잘 다스리면서 살고 싶은 사람이라고 생각이 들어요. 연습합니다.][한영애/가수 : 그저 노래하는 게 좋았어요. 그리고 저에게 맞는 음악. 이 노래는 정말 내가 부르고 싶어. 그래서 마음대로 자유롭게 불렀던 것이 원동력 아닌가 싶어요. 왜냐하면 음악을 하면서 무엇이 꼭 돼야 되겠다든가 무엇을 내가 꼭 쟁취하겠다든가 그런 생각도 없었고 시대 흐름에 관해서도 별로 관심이 없었던 것 같고 뭐 사람들이 뭘 좋아하는지 눈치가 없는 거죠. 그래서 그저 저를 닮은 노래들을 그저 제 식대로 자유롭게 불렀다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.][한영애/가수 : 기본적으로는 아주 간결하게 꾸밀 건데요. 아무래도 제가 발매한 음반들을 중심으로 해서 곡을 준비하고 있고요. 또 요즘 사람들이 어떤 음악을 좋아하나 어떤 트렌드를 좋아하나 이제 처음으로 관심을 마구마구 갖기 시작을 했죠. 그래서 케이팝, 아이돌 음악이라고 하지요. 그들의 노래를 한 번 해볼까 그래 얘기를 했더니 스태프들이 너무 좋아하는 거예요. 그래서 와이 낫. 아이돌 음악도 좀 준비하고. 그거를 제가 모색하고 있습니다.][한영애/가수 : 무대에 오르기 전에 너무 떨어서 아직도 떨어요. (50주년이 됐는데도.) 그래서 무대에 올라가기 전에 한 30분 정도는 절대로 앉지 못합니다. 무대 위에서는 아무래도 뭐 호흡이랄지 에너지 밸런스를 어떻게 잘 운영할 것인가에 대한 생각은 물론 늘 하고요. 그다음에 제일 어려운 것은 어렵지만 해결해야 하는 것들이 늘 비워내야 하는 거. 마음과 생각을 비워내야 새롭게 해왔던 음악도 바라볼 수 있지 않을까. 행할 수 있지 않을까. 그런 생각을 많이 합니다. 그래서 비워 내는 연습을 오랫동안 해온 것 같아요.][한영애/가수 : 뮤지션으로 남는다는 것은 굉장히 영광된 일이라고 생각합니다. 그런데 저는 그것도 좋지만 아주 먼 훗날에도 제가 불렀던 노래가 일상에 어느 구석에서 흘러나오고 있으면 좋겠다. 노래가 남었으면 좋겠어요. 그래서 그들과 또 소통하고 서로 인사할 수 있는 그런 노래가 남기를 희망합니다.]