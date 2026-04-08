"하정우 AI수석 출마, 삼고초려"…"인사권자 결정 중요"

<앵커>



오는 6월 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거를 앞두고 민주당이 하정우 청와대 AI수석 카드를 추진하고 있습니다. 하 수석은 인사권자의 결정이 중요하다는 입장입니다.



박재연 기자의 보도입니다.



<기자>



민주당 지도부는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 6월 국회의원 재보궐선거에 차출하는 방안에 공을 들이고 있습니다.



김부겸 전 총리에게 대구시장 출마를 설득했던 것처럼 하 수석도 삼고초려하겠다는 겁니다.



내일 민주당 부산시장 후보 경선에서 전재수 의원이 승리하면 전 의원 지역구인 부산 북갑의 보선 실시는 확실시됩니다.



[전재수/민주당 의원 (지난 2일) : 새로운 세대의 등장을 저는 기대를 하고 있습니다. 하정우 AI수석 같은 분들인데….]



하 수석은 이렇게 응답했는데,



[하정우/청와대 AI미래기획수석 (어제, KBS 1라디오 '채상욱의 경제쇼') : 언젠가는 또 고향을 위해 기여할 수 있는 기회도 있지 않을까. 최종 결정하는 건 당연히 인사권자인 대통령님이시고.]



오늘(8일) SBS에는 "일에 한동안 더 매진하고 싶은데, 당의 강력한 요청으로 대통령이 놔줄 수밖에 없다고 판단하면, 참모의 입장상 어쩔 수 없지 않겠냐"고 했습니다.



다만 "'제가 가고 싶기 때문에 대통령 재가가 필요하다'는 뜻은 아니"라고 덧붙였습니다.



여권에서는 김두관 전 경남지사 등이, 야권에서는 한동훈 전 국민의힘 대표나 박민식 전 국가보훈부 장관 등이 부산 북갑 보선시 출마할 수 있다는 관측도 정치권에서는 나오고 있습니다.



하 수석처럼 40대 청와대 참모인 전은수 대변인도 수도권 지역구나, 강훈식 청와대 비서실장의 의원 시절 지역구였던 충남 아산을에 출마할 가능성이 거론됩니다.



[전은수/청와대 대변인 (SBS '김태현의 정치쇼') : 여러 가지 관심 가져주는 것에 대해서는 아주 감사해하고 있습니다]



재보선 출마를 공언해 온 조국 조국혁신당 대표는 다음 주 어디로 갈지 밝히겠다고 했습니다.



[조국/조국혁신당 대표 : '쉬워 보이는 데 택한다' 이런 곳은 택하지 않겠습니다.]



호남은 아니고, 수도권이나 부산일 거라는 관측이 혁신당에서는 많습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 한흥수)