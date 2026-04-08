쇼트트랙 최민정, 대표 선발전 여자 500m 1위…종합 1위 도약

▲ 쇼트트랙 최민정이 지난달 11일 서울 강남구 올댓스포츠에서 연합뉴스와 인터뷰하며 밝은 표정을 짓고 있다

여자 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)이 2026-2027 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 둘째 날 여자 500m에서 1위에 올랐습니다.최민정은 오늘(8일) 서울 목동아이스링크에서 펼쳐진 경기에서 43초 787의 기록으로 심석희(43초 850·서울시청), 김은서(43초 953·화성시청)를 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.2번 레인에서 출발한 최민정은 곧바로 선두 자리를 꿰찼고 이후 전력 질주로 레이스를 주도했습니다.최민정은 어제 여자 1,500m에서 3위에 오른 데 이어 여자 500m에서 1위에 오르며 종합 순위 1위로 뛰어올랐습니다.내일 열리는 1차 선발대회 마지막 경기인 여자 1,000m와 11∼12일까지 열리는 2차 선발대회 3개 종목 경기를 통해 대표팀 재승선을 노립니다.세 차례 올림픽에서 금메달 4개, 은메달 3개를 획득한 최민정은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 마지막 레이스를 마친 뒤 올림픽 은퇴를 선언했습니다.최민정은 선수 은퇴는 잠시 미뤄둔 채 다시 훈련에 전념했고, 이번 선발전에 정상 출전했습니다.남자 500m에선 김태성(화성시청)이 41초 606의 기록으로 1위에 올랐고, 이정민(41초 805·성남시청)이 2위, 박장혁(41초 927·스포츠토토)이 3위를 차지했습니다.밀라노 올림픽에 출전한 신동민(화성시청)은 결승서 넘어져 레이스를 끝마치지 못했습니다.차기 시즌 국가대표는 1, 2차 선발대회 남녀 500m와 1,000m, 1,500m 3개 종목의 순위 점수를 모두 합산해 종합 순위를 결정하며 1차 대회 남녀 상위 24명이 2차 선발대회에 진출합니다.2026 ISU 세계선수권대회에서 2관왕에 오른 남자부 임종언(고양시청)과 여자부 김길리(성남시청)는 규정에 따라 차기 시즌 남녀 대표팀에 자동 선발됩니다.이에 따라 1~2차 대회 남녀 종합 순위 1~7위 선수가 대표팀에 승선합니다.임종언, 김길리와 함께 남녀부 1~2위에 오른 선수들은 차기 시즌 국제대회 개인전 출전 자격을 받습니다.(사진=연합뉴스)