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장모 살해한 뒤 캐리어로 유기…26세 조재복 신상 공개

작성 2026.04.08 17:08 조회수
장모 살해한 뒤 캐리어로 유기…26세 조재복 신상 공개
▲ '대구 캐리어 사건' 피의자 조재복

장모를 장시간 폭행해 살해한 뒤 시신을 캐리어에 담아 유기한 사위 조재복(26)의 신상정보가 공개됐습니다.

경찰은 오늘(8일) 신상정보 공개 심의위원회를 열고, 피의자 조재복의 이름과 나이, 사진 등을 대구경찰청 홈페이지에 게시했습니다.

심의위원회는 범행의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되고, 증거도 충분하다고 판단했습니다.

또 범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 신상 공개가 필요하다고 설명했습니다.

조 씨는 신상 공개에 대해 이의를 제기하지 않았고, 유족도 공개에 동의한 것으로 전해졌습니다.

조 씨는 지난달 18일 대구 중구 한 오피스텔형 신혼 원룸에서 함께 살던 장모 A 씨를 손과 발로 장시간 폭행해 숨지게 한 혐의를 받습니다.

이어 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 유기한 것으로 조사됐습니다.

'캐리어 시신 유기’ 20대 부부 구속

경찰은 사건 발생 약 2주 뒤인 지난달 31일 신천변에서 캐리어가 발견된 직후 수사에 착수했습니다.

같은 날 오후 주변 폐쇄회로 CCTV 분석 등을 통해 조 씨와 시신 유기에 가담한 아내 최 모(26) 씨를 긴급체포했습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 혼인 직후부터 사위에게 가정폭력을 당하는 딸 최 씨를 보호하기 위해 좁은 신혼 원룸에서 함께 생활해 왔으며, 지난 2월부터 사위의 지속적인 폭행에 노출돼 온 것으로 밝혀졌습니다.

경찰은 내일(9일) 조 씨를 존속살해와 시체유기, 상해 혐의로, 최 씨를 시체유기 혐의로 각각 구속 상태로 검찰에 넘길 예정입니다.

(사진=대구경찰청 제공, 연합뉴스)
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