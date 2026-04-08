정지훈 "김태희와 일 얘기 안 해…그래도 '사냥개들2' 재밌다고 해줘"

'사냥개들2'의 배우 정지훈(가수명 비)이 아내인 배우 김태희와 집에서 출연작을 같이 보지 않는다고 밝혔다.



정지훈은 8일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 진행된 넷플릭스 시리즈 '사냥개들2' 언론인터뷰에서 작품이 공개된 후 아내 김태희에게 "'재밌다, 훌륭하다'는 이야기를 들었다"고 전했다.



이어 그는 "우리는 서로 일 얘기는 잘 안한다. 그리고 제 작품이든 아내의 작품이든, 작품을 같이 보지도 않는다"며 "밖에서도 전투인데 집에서까지 (그럴 필요는 없다고 생각해), 그런 얘기는 잘 안한다"고 말했다.



3년 만에 돌아온 '사냥개들' 시즌2는 앞서 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 불법 복싱 리그를 운영하는 최강 빌런 백정 역으로 정지훈이 이번 시즌 새롭게 합류했다.



정지훈은 앞서 진행된 '사냥개들2' 제작발표회에서 "제가 거의 1년 동안 백정 캐릭터로 살았는데, 집에서도 무의식적으로 (백정처럼) 그렇게 했다가 (아내에게) 정말 혼쭐이 났다"라고 밝힌 바 있다. 그만큼 압도적인 악인 백정에 몰입해 살았던 그다.



백정이 무서운 이유는 잔인한 행동의 이유가 없기 때문이다. 정지훈은 "백정은 서사가 없다. 소시오패스도 사이코패스도 아닌데 분노조절장애가 있고 전형적인 나르시시스트로 인정받고 싶어 한다. 내가 최고여야 하고 돈이면 다할 수 있고, 사람 죽이는 건 일도 아니다. 자기 하고 싶은 대로 하는, 시한폭탄이자 폭주기관차 같은 인물"이라 설명했다.



정지훈은 백정을 연기하며 "몸도 마음도 힘들었다"고 말한다. 그는 "보통의 악인들은 롤러코스트처럼 감정의 흐름이 있다. 그걸 잘하면 연기를 잘하는 것처럼 보일 텐데, 김주환 감독님은 그런 전형적인 클리셰, 똑같은 걸 하고 싶지 않아 했다. '백정은 시작부터 화가 나 있으면 좋겠다'고 주문했다"라고 전했다.



'사냥개들2'의 백정은 첫 등장부터 잔뜩 화가 나있다. 그리고 자기를 위해 일하는 부하들도 망설임 없이 죽인다. 왜 이런 악인이 됐는지 납득할 만한 설명 없이 잔인한 행동만 이어가다 보니, 백정의 개연성에 의문을 가질 수 있다.



이에 대해 정지훈은 "감독님이 악인인데 그런 서사가 왜 필요하냐고, 백정은 태생이 악했으면 한다며 설득하려 하지 말자고 했다. 마치 열흘간 굶긴 사냥개 앞에 먹이를 두면 침을 질질 흘리 듯, 그렇게 연기해 달라 했다. 백정이 클로즈업되면 '쟤가 또 누굴 죽이려 하나' 그런 생각이 들면 좋겠다는 게 감독님의 주문이었다"라고 설명했다.



정지훈은 김주환 감독의 주문처럼, 존재 자체가 섬뜩한 악인 백정을 완성했다. 그렇게 백정을 구현하기 위해 정지훈은 1년간 노력을 쏟았다. 그래서 "몸도 마음도 힘들었다"라고 이제는 말할 수 있는 것이다.



다행히 정지훈의 고생(?)은 좋은 성적표로 이어졌다. 지난 3일 공개된 '사냥개들2'는 공개 직후 국내 넷플릭스 순위 1위에 오른 것에 이어, 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 2위에 랭크되며 국내외 시청자들의 호응을 얻는 데 성공했다. '사냥개들2'는 총 7부로, 넷플릭스에서 시청할 수 있다.



[사진=넷플릭스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)