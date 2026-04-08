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청와대, 미·이란 2주 휴전에 "한국 선박 호르무즈 해협 통항에 최선"

박예린 기자
작성 2026.04.08 17:01 조회수
청와대, 미·이란 2주 휴전에 "한국 선박 호르무즈 해협 통항에 최선"
▲ 청와대

청와대는 오늘(8일) 미국과 이란이 호르무즈 해협 개방을 조건으로 2주간의 휴전에 합의한 것과 관련, "정부는 가능한 한 조속히 우리 선박의 호르무즈 해협 통항이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.

청와대 관계자는 이날 미국과 이란 간의 2주 휴전 합의에 따라 호르무즈 해협 내 우리 선박의 통항이 언제 이뤄질 수 있는지에 대한 질문에 이같이 답했습니다.

이 관계자는 "금번 휴전 합의로 호르무즈 해협 통항 재개를 위한 여건이 마련된 만큼 정부는 우리 선박의 통항이 조속히 이뤄질 수 있도록 선사와의 협의 및 관련국과의 소통을 가속해 나갈 예정"이라고 설명했습니다.

또한 "현재 이란 측이 군과의 협조 및 기술적 제약 등을 고려한 가운데 통항을 재개할 것임을 밝힌바, 구체적인 통항 방식과 조건 등에 대해서는 관련국과의 소통을 통해 면밀히 파악해 나가고 있다"고 전했습니다.

그러면서 "통항에 필요한 선박 리스트 등 제반 사항에 대해서도 선사와 긴밀히 협의하며 신속히 재점검해 나가겠다"고 덧붙였습니다.
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