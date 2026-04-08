"개꿈 같은 소리"…북한, 하루 2번 탄도미사일 발사

<앵커>



북한이 오늘(8일) 오전과 오후 잇따라 탄도미사일을 발사했습니다. 이재명 대통령의 대북 무인기 사건 유감 표명에 대한 북한 측 화답이 긍정적이었다는 해석도 거칠게 반박하며 일축했습니다. 대남 적대 정책에 변화 없다는 신호를 보낸 셈입니다.



김수영 기자입니다.



<기자>



북한은 오늘 아침 8시 50분쯤 원산 일대에서 탄도미사일 여러 발을 발사했습니다.



동해상으로 발사된 탄도미사일은 약 240km를 날아간 것으로 분석됐습니다.



이어 오후 2시 20분쯤에는 같은 장소에서 탄도미사일 1발을 추가로 쐈는데, 700km 이상 날아갔습니다.



북한은 어제도 평양 일대에서 미상의 발사체를 쐈는데 발사 초기 이상 징후를 보이며 소실된 것으로 알려졌습니다.



한미 군 당국은 오늘 오전 발사된 탄도미사일은 '북한판 이스칸데르'로 불리는 KN-23 계열로 추정하는 걸로 알려졌습니다.



국가안보실은 긴급회의를 개최하고 북한 탄도미사일 발사는 유엔 안보리 결의를 위반하는 도발 행위로 즉각 중단할 것을 촉구했습니다.



북한은 잇따른 무력시위를 통해 대남 적대 정책이 달라지지 않았음을 보여주려는 걸로 보입니다.



북한은 어젯밤 장금철 외무성 제1부상 명의의 담화를 통해, 이재명 대통령의 대북 무인기 사건 유감 표명에 자신들이 긍정적으로 화답했다는 한국 내 해석을 개꿈 같은 소리라며 일축했습니다.



장금철은 그제 김여정 부장 담화의 핵심은 분명한 경고였다면서, 청와대를 포함한 한국 내 각계 분석이 참으로 가관이라고 비난했습니다.



이 대통령의 유감 표명에 대해 김정은 위원장이 대범한 자세라고 평했다는 김여정 담화 이후, 청와대는 남북 정상 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화 공존에 기여할 수 있길 기대한다고 밝힌 바 있습니다.



장금철은 그러면서 "가장 적대적 국가인 한국의 정체성은 무슨 말과 행동을 하든, 결단코 변할 수 없다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 정성훈)