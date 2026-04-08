잔소리한다고 아버지 살해한 30대, 첫 재판서 혐의 인정

▲ 의정부지방법원

자신에게 잔소리한다는 이유로 아버지를 흉기로 살해한 혐의로 구속기소 된 30대 아들이 첫 재판에서 혐의를 인정했습니다.의정부지법 형사13부(김성식 부장판사)는 존속살해 혐의로 구속기소 된 30대 남성 A 씨에 대한 1차 공판을 오늘(8일) 진행했습니다.검찰은 "피고인은 식칼을 꺼내 들고 피해자에게 달려들어 약 18차례 찔러 그 자리에서 다발성 찔린 상처 등으로 사망하게 했다"라며 "자기의 직계존속인 피해자를 살해한 것"이라고 공소사실을 설명했습니다.이에 대해 A 씨 측은 공소사실을 대체로 인정했으며, 재판부는 다음 기일에 증거조사 등을 마무리하기로 했습니다.2차 공판은 다음 달 27일 열릴 예정입니다.A 씨는 지난 1월 26일 오전 8시 양주시의 한 단독주택에서 함께 살던 60대 아버지 B 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 범행 직후 도주해 양주와 의정부, 서울 등을 거쳐 부천까지 이동했다가 사흘 만에 체포됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 평소 아버지와 사이가 좋지 않았고, 사건 당일 아버지가 잔소리하며 자신을 무시하는 말을 하자 격분해 범행을 저질렀다는 취지로 진술했습니다.(사진=연합뉴스)