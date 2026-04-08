[에디터픽] 등장 두 달 만에 "점령 완료"..중국 로봇 기술 '소름 돋는' 현주소

소총과 소형 로켓, 유탄발사기로 무장한 늑대로봇이 시내로 들어섭니다.



명령에 맞춰 대열 갖추더니, 손짓에 따라 앞으로 전진합니다.



중국병장기그룹 산하 자동화연구소가 개발한 늑대로봇입니다.



자동화연구소는 리모컨 지시에 따라 움직일 뿐만 아니라, AI를 활용한 자체 전투 능력까지 갖췄다고 밝혔습니다.



실제로 자체 판단에 따라 목표물을 소총으로 정확히 타격하기도 합니다.



최대 25킬로그램의 무장과 보급품을 장착할 수 있고, 5대의 카메라를 통해 주변을 360도 감지할 수 있습니다.



늑대로봇은 기능에 따라 정찰, 공격, 지원 업무를 수행합니다.



위험한 폭발물 탐지와 제거에서 직접 전투 참여, 탄약 및 물자 보급 업무까지 맡을 수 있습니다.



늑대로봇은 지난해 9월 항일전쟁 전승 80주년 열병식 처음 등장했습니다.



인민해방군은 이후 지난해 11월 늑대로봇을 타이완 상륙 훈련에 투입해 실전 능력을 시험하기도 했습니다.



인명 피해가 큰 상륙 작전에서 늑대로봇을 앞세워 피해를 최소화하는 훈련이었는데, 해안에 상륙한 늑대로봇은 일반 군인보다 앞서 돌격하며 장애물을 돌파했습니다.



중국군은 실전 능력이 이미 검증됐다는 판단에 따라 늑대로봇의 활용 범위를 확대하고 있습니다.



이번 시가전 훈련뿐만 아니라 일반군인과 혼성 부대를 만들어 작전을 수행하도록 부대를 편성하고 있는 걸로 알려졌습니다.



다만 배터리 용량에 따라 작전 시간이 제한적이고, 쉽게 적에게 노출되기 때문에 실전에 효과는 미미할 거라는 반론도 나오고 있습니다.



'유탄발사기' 무장한 늑대로봇…전투 능력 갖춰 (2026.03.28 D리포트)



(취재 : 한상우, 영상편집 : 오영택, 제작 : 디지털뉴스부)