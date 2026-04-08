[이슈대담] 파국 직전 극적인 '2주 휴전'…중동 전쟁 전망은?

[주영진 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김준형 조국혁신당 의원, 구기연 서울대 아시아연구소 교수

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● 이슈대담



김준형 / 조국혁신당 의원

"트럼프 압박으로 유가 어느 정도 안정돼"

"트럼프, 빠져나오고 싶지만 출구 못 찾아…이란이 합의 해준 것"

"미·이스라엘 이란 공격, '성공의 함정'에 빠져"

"미, 군사적으로 할 공격 다 해…경계선에 놓여 있는 상황"

"미 합참의장, 호르무즈 해협 때문에 공격 반대해"

"호르무즈 통행료로 국가 유가 올라갈 것"

"정부, 미국 편들었으면 한국 선박 안전 날아갔을 것"

"정부, 장기적으로 통행료 안 내도록 협상해야"

"종전 선언의 키를 쥐고 있는 건 이스라엘"

"트럼프, 호르무즈 개방·핵 개발 금지 정도로 종전 협의할 가능성도"



구기연 / 서울대 아시아연구소 교수

"내일 하메네이 사망 40일…중요한 분기점"

"휴전 안 했으면 하메네이 애도 행사 못 했을 것"

"의식불명설 모즈타바, 내일 하메네이 추모 행사에 등장할지 주목"

"이란, 호르무즈 통행료로 막대한 수입 가능해져"

"이란 내부, 트럼프 강경 발언에 전혀 굴하지 않아"

"이란, 이슬람 정권 무너지면 오히려 '외로운 늑대' 출현 우려"

"국가 차원에서 이란의 미국 테러 가능성 낮아"

"이란, 미국보다 걸프국 공격으로 얻을 이익이 더 커"

"휴전·종전 원하는 건 미국과 이란…이스라엘은 원하지 않아"



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(SBS 디지털뉴스부)