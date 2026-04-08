[인터뷰] 한준호 "경선 후회 없이 뛰어…당 의사결정에 대통령 인용 옳지 않아"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 한준호 민주당 의원

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● 한준호 더불어민주당 의원 인터뷰



"민주, '친명' 구도 싸움에 몰입되면 안 돼"

"이 대통령, 국민 속으로 들어가서 정치 배우라고 말해"

"당 의사 결정에 '대통령' 인용하는 것은 부적절"

"검찰, 쌍방울의 회계 부정을 대북 송금으로 바꿔"

"'대북송금 사건', 검찰 주장 부정하는 증언들 계속 나와"

"'대북송금 사건', 굉장히 큰 '기획'일 가능성 있어"



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▷ 주영진 / 앵커 : 어제까지만 해도 민주당의 경기도지사 후보 가운데 한 명이었습니다만 이제 경기도지사 경선은 끝났죠. 추미애 의원이 후보가 됐어요. 그래서 한준호 의원입니다. 이제 민주당의 한준호 의원 만나보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 반갑습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 수고 많으셨습니다.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 네 좋은 경험이었다고 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어제 경선 결과 딱 듣고 나서는 어떤 생각이 제일 먼저 드시던가요?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 후회 없이 선거를 뛰었다라는 생각이 먼저 들었습니다. 그리고 함께해 주신 분들이 워낙 많기 때문에 그분들에 대한 감사, 이런 것들이. 그래서 어제는 이제 일종의 캠프 해단식을 좀 갖고 위로해 드리고 또 저희 국회 직원들 이 방송 끝나고 나서 휴가를 좀 보내야겠다 생각하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 결과를 후보들은 혹시 구체적인 득표수나 득표율까지 통보받았는지는 모르겠습니다만 결과를 보고 나서 한준호 후보가 보기에 현직 지사인 김동연 후보가 결선까지 그래도 가지 않겠느냐는 전망이 있었는데 1차에서 끝났다, 추미애 후보가 됐다. 이건 어떤 의미가 있는 거고 어떤 것들이 작용했을까 생각을 좀 해 보셨을 것 같은데.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 전반적인 추세상으로는 제가 예비경선도 그렇고 사실 저는 이제 제가 결선을 갈 것이다라는 판단을 했었고 또 1위 주자였던 추미애 선배님과 함께 아마 결선을 하지 않을까 생각을 했는데 저희는 이제 예비경선이나 이번 선거 결과를 후보별로는 다 받으니까요. 그래서 그런 지표들을 봤을 때 그 부분이 좀 아쉽고 김동연 선배에 대한 판단들은 또 이제 당원들의 몫이기 때문에 그 부분에 대해서 어제 저희가 끝나자마자 서로 각자 통화를 했고요. 서로 그냥 위로와 또 축하의 인사를 했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 아름답게 서로 또 전화 통화 다 하셨군요.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그럼요 이제는 당이 6·3 지방선거에서 이기는 데 전부 다 힘을 합해야 되기 때문에.



▷ 주영진 / 앵커 : 추미애 후보가 바로 31개 경기도 내 기초단체장 모든 후보들과 함께 민생 논의하기 위한 협의체를 만들겠다고 했는데.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 네 바로 하셔야 합니다. 지금 31개 시군에 지금 상황들이 워낙 다르고 경기도가 GRDP로는 이제 전국 1위지만 또 북부의 10개 시군은 합해보면 전국 최하위이기도 하거든요. 그니까 각각의 역할이 좀 다르고 상태가 다르기 때문에 빨리 그런 행보들을 좀 진행하는 것은 바른 방향이다라고 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 추미애 후보가 한준호 후보의 공약이나 이런 것들을 좀 제가 좀 써도 되겠습니까..



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 네 말씀하시더라고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떤 공약, 특히



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 뭐 공약을 딱 짚지는 않고 저희의 공약과 아이디어를 좀 사용하고 싶다라는 말씀을 주셔서 적극적으로 그런 부분들은 저희가 준비를 많이 해 왔기 때문에 캠프 쪽에 전달을 해 드려야죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 이번 경선 과정에서 또 화제가 되고 또 쟁점이 됐던 부분이 이재명 대통령이 이른바 픽했다. 선택한 후보다라고 하는 것. 그래서 아마 한준호 후보를 또 이재명 대통령이 SNS를 통해서 또 칭찬하는 그런 글도 올리고 그래서 한준호 후보가 이른바 명픽 후보가 아니냐는 얘기가 있었는데 결과는 어쨌든 간에 그런 그동안의 언론 보도나 이런 것과 다르게 나왔다.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그런데 저는 너무 그런 구도 싸움에 당이 몰입돼서는 안 된다고 생각을 하고 있고 대통령님과 저는 4년간 굉장히 어려운 일들을 많이 겪어낸 동지 아니겠습니까. 그런 차원에서의 격려 정도였지 이게 무슨 명픽이다. 또 이래서 꼭 이 사람이 돼야 된다 그런 건 없습니다. 모든 부분들은 당원들이 다 판단을 하시는 부분이기 때문에.



▷ 주영진 / 앵커 : 그럼 앞으로 경기도지사 또 본선이 있을 텐데 그때 또 한준호 의원도 열심히 또 추미애 후보 당선을 위해서 뛰셔야겠네요.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그럼요. 그런 부분들의 역할이 주어지면 열심히 해야죠. 제가 지난 총선에서도 저희가 이제 60개의 지역구가 있는 국회의원 선거 때도 제가 경기도당의 총선 기획단장을 지냈었기 때문에 이런 상황들에 대해서는 일종의 나침반 역할 정도는 할 수 있을 거라고 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 추미애 후보가 1차에서 바로 끝낼 수 있었던 그런 가장 큰 동력은 어쨌든 간에 검찰개혁, 사법개혁 이런 부분들을 법사위원장으로서 역할을 상당히 어려운 상황에서도 잘 해낸 것 아니냐는 당원들의 평가가 있었던 것 같다. 이런 분석에는 동의하십니까?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 동의합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 경선 과정에서 또 한준호 의원은 때로는 공소취소 거래설 이런 게 보도가 된 김어준 씨 방송이나 이런 부분은 상당히 또 강하게 비판하는 목소리도 내셨고, 그래서 약간 여권이 그동안에는 이렇게 단일 대오였었는데 좀 분화되는 것 아닌가 하는 그런 관측도 있었던데.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그렇다기보다 이제 당이 가장 중요한 지도부의 역할이라고 하는 것은 당이 소란스럽지 않게 상황을 잘 관리하는 부분인데 저도 이제 전직 지도부로서 그런 부분에 대한 제 역할과 의견들을 냈던 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 한준호 후보가 경선은 끝났습니다만, 한준호 후보를 응원하고 지지했던 분들에게는 감사하고도 아쉽고 미안하고 이런 마음이 있었을 것 같은데. 한 표 한 표 다 기억하겠다는 취지로 또 글을 올리셨던 것 같아요?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 맞습니다. 어제 늦게 끝나고 나서 오전부터 글을 좀 다듬고. 오늘부터는 이제 도와주셨던 분들에 대한 감사 인사를 드려야 하는 시기이기 때문에, 제일 먼저 우선 온라인상에 감사 인사를 표했고. 오늘 끝나고 나서부터는 또 이제 전화를 해야 되겠죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 어제 경선 끝나고 혹시 경기도지사 경선에 나섰던 후보들이 대통령과 통화를 했다거나, 대통령이 고생했다고 격려하는 통화를 먼저 걸어왔다거나 이런 일은 없었는지요?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그냥 뭐 문자 주고받았죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 아, 문자로 고생했습니다, 감사합니다?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 네, 그 정도입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 이재명 대통령도 계속해서 경선이나 이런 데 또 관심이 없을 수는 없겠죠.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 지방선거에서 당선되는 분들이 지방정부를 이끌면서 중앙정부하고 손발을 맞춰야 하기 때문에 관심이 없을 수가 없죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 더군다나 이재명 대통령이 풀뿌리 민주주의, 기초단체장부터 차근차근 광역단체장 대통령까지 올라온 이력이 그동안의 대통령과는 좀 다른 이력을 밟아온 정치인 아닙니까?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그렇습니다. 그래서 실제 정치를 하는 데 있어서 가장 중요하게 생각하는 것은 저한테도 그런 말씀을 주신 적이 있는데. 정치를 정치인한테 배우지 말고, 그것도 중요하지만 국민 속으로 들어가서 국민들께 정치를 배워라. 이 말씀을 굉장히 많이 하셨습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 국민들 속으로 들어가서 국민에게 정치를 배워라. 그 과정에서 아까도 잠깐 언급이 있었습니다마는 여담야담에서도. 대통령의 취임 전 사진과 영상을 활용하지 말라는 취지의 공문, 이것 때문에 논란이 있었고. 오늘 급기야 청와대 내부에서는 이게 감찰인지까지는 표현할 수 있을지 모르겠습니다마는 사실 확인 작업에 들어갔고 대통령이 내가 왜 그런 취지의 말을 했다고 보도가 되느냐 우리 청와대가. 이거 확인해서 만약에 사실이 아니라면 그런 보도한 언론에 대해서 정정 보도 요청하라. 이런 보도가 있었거든요?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 제가 그동안에 당 지도부 측에 줄기차게 말씀드려온 것은 당의 역할이 있고 또 이제 대통령을 위시한 청와대의 역할이 있는데. 그 사이에서 어떤 의사결정들을 했을 때 대통령을 자꾸 인용하는 일들이 좀 벌어진단 말이죠. 그래서 저는 그런 것들이 옳지 않다라는 말씀을 지속적으로 말씀드려왔고. 당이 선거를 관리하는 주체인데 여기에 왜 대통령, 일종의 청와대의 이야기가 자꾸 여기에 거론되는지. 이거는 좀 옳은 방향은 아닌 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조승래 사무총장이나 당 지도부에서 그런 것과 관련한 해명이라든가 설명. 후보들 이제 자유롭게 쓰세요라고 공문을 다시 보냈다거나 그런 일은 있었습니까?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 글쎄요. 저도 어제 너무 정신이 없어서 아직까지 확인한 바는 없습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 한준호 의원이 이제 다시 정치권 경선은 끝났고, 다시 복귀를 해서 여의도 정치 또 열심히 하셔야 될 텐데. 최근에는 조작 기소 국정조사 특위가 계속해서 활동 중인데 국민의힘 의원들은 참석했다가 여당 의원들과 녹취록이 공개되면 상당히 강하게 비판하다가 퇴장도 하고, 그 과정에서 민주당은 또다시 박상용 검사의 녹취록을 추가로 계속해서 공개하고 있는 상황이 계속해서 일어나고 있는데. 이 사안은 국민의힘에서는 이렇게 주장을 하는 거잖아요. 공소 취소를 목적으로 어차피 이 국정조사 하는 거 아니냐, 우리가 들러리 설 이유가 없다. 이렇게까지 지금 얘기를 하고 있는데?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 궁극적으로 시작점은 지지난 대선까지 거슬러 올라가야 하죠. 그때서부터 이제 이재명이라는 정적을 제거하기 위해서 시작됐던 일이라고 저희는 판단하고 있고. 제가 이 정치검찰 조작기소 대응TF를 처음 만들었어요. 처음 만들어서 활동을 하다 보니 여러 가지 증거들이 찾아지는 거예요. 그래서 저희가 법무부의 감찰 요구도 여러 차례 했었고 이게 궁극적으로 당에서 특위까지 발전을 한 겁니다. 제가 여섯 차례의 법무부 감찰 요구와 그리고 수원구치소까지 찾아가서 직접적으로 이화영 전 부지사, 쌍방울 전 부회장 등을 만나서 이야기도 들어보고 주변에 증거들을 찾아보고, 또 형사 33부에서 진행되고 있는 재판 상황들도 다 저희가 확인을 해 보면서 한 230~240일 정도 활동을 해 본 결과. 이거는 조작 기소된 것이고, 특히 이화영 전 부지사 대북 송금과 관련된 것에 있어서는 담당 검사들의 회유 작업들이 분명히 있었다. 이거는 그 안에 있었던 교도관들의 증언들도 있고, 또 안에서 형사33부에서 재판받고 있는 증인들도 증언을 번복하면서 실제 그런 협박을 받았다라고 얘기하고 있지 않습니까? 때문에 그렇게 불법적인 수사 방식과 수사 지휘를 했다고 한다면 그로 인한 기소들은 공소를 유지할 필요가 없는 것이죠. 그래서 여기에 대한 공소 취소가 필요하다는 입장은 저희가 지속적으로 이야기를 해 왔고, 지금 저희가 지금 재판부에서 진행되고 있는 재판들의 증언들을 실제 기사가 많이 안 담기고 있어요. 국회 내에서 증언할 수 있도록 길을 열어주고, 이를 통해서 정말 기소가 잘못됐다 또는 이 수사 과정이 잘못됐다고 한다면 공소취소 여건이 맞기 때문에 공소취소할 수 있다고 얘기를 하는 것이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 그러니까 국민의힘 의원들의 주장들은 이화영 전 부지사는 대법원에서까지 유죄가 확정이 됐는데 그렇다고 한다면 그 유죄가 확정된 그 근거가 됐던 증거나 진술, 이런 것들 모두가 상당 부분, 핵심적인 부분들이 조작된 것이기 때문에 이것조차도 다시 원점으로 돌려야 된다. 그런 얘기십니까?



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그 재판 과정 전체를 놓고 이야기하기보다 이 시작점에 있었던 담당 검사들이 실제 수사에서 그러한 무리한 짓을 했는지를 일단 밝혀내는 게 제일 중요하다는 생각입니다. 그를 통해가지고 나머지 부분들은 저희가 나중에 특검을 하게 될지 아니면 어떤 방식으로 하게 될지는 모르겠으나 우선 제일 중요한 것은 정적 제거를 위해서 주변들을 파 들어갈 때 쌍방울의 이 불법적인 회계 부정을 대북 송금으로 바꿨다라는 주장을 하고 있는 것 아니겠습니까. 이거를 이제 밝혀내야죠. 그 과정 중에 검사들이 어떠한 일들을 벌였는지에 대해서 저희가 찾아내고 밝히고 그것이 궁극적으로 공소 취소로 갈 수 있을지 없을지는 또 다른 조사나 또 다른 특검들이 필요할 수도 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 쌍방울의 회계 부정, 그러니까 돈이 비었는데 그 돈을 검찰은 그것이 북한에 보낸 돈일 것이다.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그걸 경기도를 대신해서 보낸 것이다. 이런 식으로.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그런데 중요한 건 이제 국정조사를 막상 시작해 보니까 금융기관이라든지 국정원에서 나오는 증언들을 봤을 때는 그러한 증거들이 없다거나 또는 중요한 증거들을 검찰들이 가져가지 않았다거나 이런 이제 증언들이 나오고 있기 때문에.



▷ 주영진 / 앵커 : 받았다는 북측 인사는 그때 거기에 오지 않았다, 국정원은 또 그렇게 얘기를 했고요.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 그렇습니다 그래서 이런 부분들을 팩트에 기반해서 국정조사 상황들을 좀 보게 된다면 궁극적으로는 검사들이 이거는 조작 기소를 한 거구나라고 알게 되실 거라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그리고 박상용 검사가 지금은 어쨌든 간에 그 한 사람에 집중되고 있습니다마는 박상용 검사 위에 부장검사, 차장검사, 검사장 또 대검 이렇게 또 청와대까지 공직기강 비서관인가요? 이렇게까지 연루가 되면서 아마 그 부분도 민주당은 초점을 좀 맞추고 있는 것 같던데.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 이게 지금 상황에서 본다면 굉장히 큰 기획일 수 있다라는 가정이 지금 성립이 되는 것이죠. 그래서 예를 들어서 아태위가 기재위에서는 유권 해석을 이렇게 했죠. 그러니까 금융 제재 대상이 아니다, 이런 얘기도 했었고 말씀대로 이시원 당시 공직기강 비서관 같은 경우 이 사람이 움직였다는 흐름도 좀 드러나고 있기 때문에 저는 궁극적으로 국정조사를 통해서 지금 밝혀질 수 있는 부분들은 국민들께서도 공감할 수 있는 내용이 나올 것이다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 한준호 의원 이제 주영진의 뉴스브리핑에서도 좀 자주 뵀으면 좋겠다는 생각도 들고요.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 제가 4년 전에 고정 출연을 했던 기억이 있는데 많이 불러주십시오.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 그리고 이번에 경기도지사 예비경선 후보로서 경기도를 누비면서 아마 조금 더 우리의 삶이 나아졌으면 좋겠다라고 하는 경기도민들의 이야기를 많이 들었고 그런데 어쨌든 그 바람을 직접적으로 내가 후보로서 들어줄 수 없게 돼서 좀 아쉽다. 아마 그런 생각도 갖고 계실 텐데 한 말씀하실 기회를 드릴 테니까 짧게 말씀해 주시죠.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 아무튼 뭐 짧다면 짧고 길다면 긴 기간 동안에 성원을 해 주신 많은 분들께 우선 감사 말씀 전하고요. 우선 6·3 지방선거 승리를 통해서 이재명 정부를 탄탄히 뒷받침하는 데 제가 할 수 있는 역할들을 잘 찾아서 하도록 하겠습니다. 이제 저도 국회의원으로서 제 역할을 다시 찾고 국회 내에서 제 역할들을 하나하나씩 잘해나가도록 하겠습니다. 성원해 주신 데 대해서 감사드립니다. 고맙습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 국민의힘 또 경기도지사 또 후보가 확정이 되면 저희가 같은 시간만큼 또 주영진의 뉴스브리핑에서도 인터뷰하겠다는 말씀을 드리고요. 한준호 의원 오늘 말씀 잘 들었습니다.



▶ 한준호 / 민주당 의원 : 고맙습니다.



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(SBS 디지털뉴스부)