[여담야담] 장동혁 때린 주호영…정청래는 대구 찾아 김부겸 지원

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원

--------------------------------------------



● 장동혁 '사면초가'~● 강성 이탈 파장은?



김용태 / 국민의힘 의원 ‥

"당내서 윤상현·주호영 비판에 공감하는 의원이 대다수"

"강성 이탈, 장동혁에 변화 동력 되기엔 부족"



양만희 / SBS 논설위원

"주호영, 항고 통해 장동혁 공격할 시간 벌기에 나선 듯"

"장동혁, '결단' 요구 받아들일 가능성 낮아"

"고성국은 남아…장동혁 체제에 타격 적을 것"

"장동혁, 변신 자주 해 와…변화 가능성 차단은 무리"



● 홍준표, 또 국힘 직격



박성준 / 더불어민주당 의원

"홍준표의 김부겸 지지는 아주 현실적인 판단"



김용태 / 국민의힘 의원

"홍준표 발언, 합리적 보수들의 일반적 의견"



● 대구서 최고위 총력 지원



박성준 / 더불어민주당 의원

"대구서 경쟁력 있는 김부겸 역할로 경북까지 파장"



김용태 / 국민의힘 의원

"정청래 대구 방문은 김부겸에 도움 안 돼"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)