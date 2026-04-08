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[여담야담] 장동혁 때린 주호영…정청래는 대구 찾아 김부겸 지원

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작성 2026.04.08 15:37 수정 2026.04.08 15:46 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
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● 장동혁 '사면초가'~● 강성 이탈 파장은?

김용태 / 국민의힘 의원 ‥
"당내서 윤상현·주호영 비판에 공감하는 의원이 대다수"
"강성 이탈, 장동혁에 변화 동력 되기엔 부족"

양만희 / SBS 논설위원
"주호영, 항고 통해 장동혁 공격할 시간 벌기에 나선 듯"
"장동혁, '결단' 요구 받아들일 가능성 낮아"
"고성국은 남아…장동혁 체제에 타격 적을 것"
"장동혁, 변신 자주 해 와…변화 가능성 차단은 무리"

● 홍준표, 또 국힘 직격

박성준 / 더불어민주당 의원
"홍준표의 김부겸 지지는 아주 현실적인 판단"

김용태 / 국민의힘 의원
"홍준표 발언, 합리적 보수들의 일반적 의견"

● 대구서 최고위 총력 지원

박성준 / 더불어민주당 의원
"대구서 경쟁력 있는 김부겸 역할로 경북까지 파장"

김용태 / 국민의힘 의원
"정청래 대구 방문은 김부겸에 도움 안 돼"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
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