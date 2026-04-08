'빚투' 영향에 가계대출 넉 달 만에 증가…3월 5천억 원↑

▲ 휴전으로 주식 급등

지난달 정부의 강도 높은 부동산 대출 규제에도 은행권 가계대출이 넉 달 만에 증가세로 돌아섰습니다.이란 전쟁 여파로 증시 변동성이 커지면서 빚을 내 주식에 투자하는 수요가 늘어 신용대출 등 기타 대출이 증가한 영향으로 분석됩니다.한국은행이 오늘(8일) 발표한 금융시장 동향에 따르면 3월 말 기준 예금은행 가계대출 잔액은 1천172조 8천억 원으로, 한 달 전보다 5천억 원 증가했습니다.지난해 11월 증가 이후 12월 감소로 전환한 뒤 올해 1월과 2월 두 달 연속 감소세를 보이다가 다시 증가세로 돌아선 것입니다.대출 종류별로 보면 주택담보대출 잔액은 934조 9천억 원으로 한 달 사이 큰 변화가 없었습니다.은행권의 대출 관리 강화와 전세자금 수요 둔화 영향으로 증가세가 둔화된 것으로 풀이됩니다.반면 신용대출을 포함한 기타 대출은 237조 1천억 원으로 5천억 원 늘었습니다.주식 투자를 위한 신용대출 증가가 주된 요인으로 지목됐습니다.한국은행 관계자는 중동 사태 이후 주가가 크게 출렁이는 장세가 이어지면서 주가가 많이 하락한 날을 중심으로 기타 대출이 늘어나는 모습이 확인됐다고 설명했습니다.또 신용을 통한 주식 투자가 늘 경우 주가 조정 시 하락 폭을 키울 수 있는 만큼 관련 동향을 면밀히 지켜보고 있다고 덧붙였습니다.다만 향후 가계대출은 당분간 완만한 둔화 흐름을 이어갈 것으로 전망됐습니다.수도권 주택 가격 상승세가 다소 둔화하고 있지만 서울 외곽과 경기 주요 지역에서는 여전히 상승세가 이어지는 등 시장 불안 요인이 남아 있다는 판단입니다.금융권 전체 가계대출은 3월 한 달 동안 3조 5천억 원 증가했습니다.올해 들어 석 달 연속 증가세가 이어지는 가운데 증가 폭도 전월보다 확대됐습니다.은행권에서는 5천억 원 늘었고, 2금융권에서도 3조 원 증가했습니다.이 가운데 상호금융권 대출이 2조 7천억 원 늘었는데, 농협과 새마을금고 등에서 이전에 승인된 집단대출이 반영된 영향으로 분석됩니다.기업 대출도 증가했습니다.3월 말 기준 예금은행 기업 대출 잔액은 1천387조 원으로 한 달 전보다 7조 8천억 원 늘었습니다.중소기업 대출이 운전자금 수요 증가 영향으로 4조 5천억 원 늘었고, 대기업 대출도 회사채 상환 자금 조달 수요 등으로 3조 4천억 원 증가했습니다.은행 예금은 3월 한 달 동안 20조 5천억 원 늘었습니다.특히 수시입출식 예금이 분기 말 재무비율 관리와 배당금 지급 등을 위한 기업 자금 유입 영향으로 큰 폭으로 증가했습니다.반면 정기예금은 주식 투자 자금 유출 등의 영향으로 증가세에서 감소세로 전환됐습니다.자산운용사 수신도 주식형과 채권형 펀드 등 대부분 유형에서 감소했습니다.(사진=연합뉴스)