트럼프 "미국의 완전한 승리…농축 우라늄 완벽 처리될 것"

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 이란과의 2주 휴전에 전격 합의한 후 "이란과의 휴전 합의는 미국의 완전한 승리"라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 휴전 발표 직후 AFP통신과 짧은 전화 인터뷰를 하고 "완전하고 완벽한 승리입니다. 100%다. 의심의 여지가 없다"라고 강조했습니다.아울러 트럼프 대통령은 이란의 농축 우라늄 문제에 대해 "완벽하게 처리될 것이며, 그렇지 않았다면 내가 합의하지 않았을 것"이라고도 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이란의 주요 동맹국인 중국이 휴전 협상에 관여했는지 묻자 "그렇다고 들었다"라고도 말했습니다.앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다"고 말했습니다.이후 이란 최고 국가안보회의도 성명을 통해 2주 휴전에 사실상 동의하면서 미국·이스라엘과의 전쟁에서 승리했으며, 이란이 제시한 10개 항의 종전안을 미국이 전부 수용했다고 주장했습니다.