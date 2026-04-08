[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 미국 대통령이 제시했던 협상 최종 시한을 불과 1시간 반 앞둔 상황에서 미국과 이란이 2주 동안의 휴전에 극적으로 합의했습니다. 2주 동안 미국은 공격을 멈추고 이란은 호르무즈 해협을 개방하기로 했는데요. 그동안 호르무즈 해협에 갇혔던 우리나라의 26척의 배를 포함해서 전 세계 2천 척의 배들이 앞으로 2주 동안 호르무즈 해협을 탈출하기 위한 대작전에 돌입했다는 뉴스도 들어와 있습니다. 미국과 이란은 오는 10일 중재국인 파키스탄의 이슬라마바드에서 종전 협상에 나설 것으로 알려지고 있습니다.



2. 미국과 이란의 휴전 소식에 국제유가는 10% 넘게 급락했습니다. 코스피와 코스닥 급등했는데요. 매수 사이드카가 발동되기도 했습니다. 그리고 원 달러 환율은 20여 일 만에 1,470원대로 떨어졌습니다.



3. 이런 상황에서도 에너지 위기 대응을 위해서 오늘(8일)부터 공공기관 승용차 2부제, 그리고 공영주차장의 승용차 5부제가 시행됩니다. 현장 곳곳에서 제도 시행 사실을 미처 숙지하지 못한 운전자들이 차량을 되돌리는 등 혼선이 빚어지기도 했습니다.



4. 북한이 어제에 이어서 오늘도 또다시 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 그리고 북한 외무성은 이재명 대통령의 무인기 사건 유감 표명에 북한이 긍정적으로 화답했다는 해석을 두고 희망 섞인 해몽이라고 일축하는 모습을 보이기도 했습니다.