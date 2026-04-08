내일 제주에 강한 비바람…"시간당 30∼50㎜ 폭우 주의"

▲ 비바람에 파도까지 치는 제주 용머리해안

제주에 강풍을 동반한 요란한 봄비가 예보돼 피해 없도록 각별한 주의가 필요합니다.오늘(8일) 제주지방기상청에 따르면 제주에는 9일 이른 새벽부터 10일 아침 사이 산지와 중산간을 중심으로 많은 비가 내리겠습니다.산지와 중산간에는 9일 오전∼오후와 10일 새벽에 시간당 30∼50, 9일 밤에는 시간당 20∼30의 강한 비가 집중될 것으로 예보됐습니다.해안(북부 제외)에도 9일 오후부터 10일 새벽 사이 시간당 20∼30의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.예상 강수량은 50∼150㎜입니다.산지는 250 이상, 중산간과 남부는 180 이상 많은 비가 올 것으로 예상된다.북부·추자도는 30∼100㎜입니다.바람도 강하게 불겠습니다.9일 오전부터 차차 바람이 순간풍속 초속 20ｍ(산지 초속 25ｍ) 이상으로 매우 강하게 불겠으며, 10일 새벽부터 아침 사이에는 돌풍이나 급변풍이 부는 곳도 있겠습니다.해상에도 바람이 매우 강하게 불고 물결이 1.5∼4ｍ 높이로 매우 높게 일 전망입니다.9일 오전을 기해 제주도 육상에는 강풍 예비특보, 해상(북부 앞바다 제외)에는 풍랑 예비특보가 각각 발표됐으며 호우특보 발효 가능성도 있다고 기상청은 전했습니다.기상청은 강한 비바람이 예상되는 만큼 시설물·농작물 관리와 안전사고 등에 유의해야 한다고 강조했습니다.또한 9일부터 10일 사이 강풍과 풍랑으로 인해 제주도와 다다른 지역을 오가는 항공·해상교통에 차질이 있을 수 있으니, 이용객은 사전에 운항 정보를 확인하라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)