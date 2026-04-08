민용근·변영주·이석훈 감독 신작 등 16편…영진위 제작 지원 받는다

영화진흥위원회(이하 영진위)는 2026년 중예산 한국영화 제작지원 사업 선정작 16편을 최종 확정했다.



올해 선정작은 전년 9편 대비 7편이 증가한 총 16편이다. 순제작비 규모에 따라 20억 원 이상 30억 원 미만 구간인 가군 7편, 30억 원 이상 60억 원 미만 구간인 나군 6편, 60억 원 이상 100억 원 미만 구간인 다군 3편이 선정됐다.



중예산 한국영화 제작지원 사업은 코로나19 이후 영화시장 침체와 흥행 양극화로 위축된 투자‧제작 환경을 개선하기 위해 2025년부터 영진위가 추진하는 사업이다. 한국영화 산업의 중추 역할을 담당하는 중예산 영화(순제작비 20억 원 이상 100억 원 미만 장편 실사 극영화)의 제작을 촉진하고, 민간 투자 활성화를 통해 산업 선순환 구조를 구축하는 데 목적을 둔다.



특히 올해에는 예산을 전년 대비 두 배 확대한 약 200억 원을 지원하며, 신인감독 발굴과 국제공동제작 활성화를 위해 관련 쿼터를 신설해 미래 한국영화의 내실을 다지고 외연을 확장하는 정책목표가 두드러진다.



2025년 12월 12일 사업요강 공고 후 공모 마감일인 12월 29일까지 총 334편이 접수됐다. 이는 전년 120편 대비 약 세 배 증가한 수치다. 이 중 자진취하 및 지원 결격 작품 6편을 제외한 총 328편이 심사 대상에 올랐다. 1월부터 3월까지 약 2개월간의 예비심사와 결정심사를 거쳐 최종 지원 대상작 16편과 지원 금액이 확정됐다.



가군(편당 8억 원에서 11억 원 지원)에는 ▲이승환 감독의 '탁란' ▲김진화 감독의 '나의 첫 번째 졸업식' ▲이은일 감독의 '건우야 다시 생각해' ▲안동학(필명: 안도하) 감독의 '그립' ▲오세경 감독의 '우리학교 보안관' ▲김봉주 감독의 '목야' ▲박상호 감독의 '엄마는 덕질 중' 총 7편이 선정됐다.



나군(편당 8억 원에서 18억 원 지원)에는 ▲민용근 감독의 '투피스' ▲김소현 감독의 '알파고' ▲변영주 감독의 '당신의 과녁' ▲염정원 감독의 '테리케이' ▲에디 벨(Eddy Bell) 감독의 'Bound(혈육)' ▲이석훈 감독의 '허깨비' 총 6편이 선정됐다.



다군(편당 12억 원에서 23억 원 지원)에서는 ▲김세휘 감독의 '흉몽' ▲하기호 감독의 '잠의 왕' ▲남동협 감독의 '정원사들' 총 3편이 선정됐다.



결정심사위원회(심사위원장 이상무 영화제작자)는 "현재 한국영화계는 관람객 수 감소와 투자 회수율 저하로 시장 위축을 겪고 있다. 새로운 작품을 준비하는 영화인들에게는 혹독한 빙하기와 같은 시기다. 이러한 상황에서 중예산 한국영화 제작지원 사업이 제작비의 일부를 뒷받침하며 영화인들에게 내미는 소중한 손길은, 우리 모두의 꿈을 이어가게 하는 희망의 불씨가 될 것"이라고 밝혔다.



한편, 2025년 중예산 한국영화 제작지원작으로 선정된 작품들은 순차적으로 관객과 만날 준비를 하고 있다. 정지영 감독의 '내 이름은'은 제76회 베를린국제영화제에 초청되어 호평을 받았으며 4월 15일 개봉 예정이다. 정주리 감독의 '도라', 장훈 감독의 '몽유도원도', 김정훈 감독의 '여섯명의 거짓말쟁이 대학생'은 촬영을 마치고 연내 개봉을 목표로 후반작업을 진행 중이다. 김선경 감독의 '파문'(변경 전 제목: 안동)과 김정구 감독의 '감옥의 맛'도 제작 단계에 있다.



영진위는 지원이 확정된 16편의 작품들이 국내 투자‧배급사 및 창투사와 메인 투자‧배급 계약을 체결하고, 정책 금융 지원과의 연계를 통해 작품 제작이 원활히 추진되도록 지속적인 지원을 이어갈 계획이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)