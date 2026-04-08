뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰, 요금 시비 택시기사 폭행한 20대 일 관광객 조사…한때 체포

유영규 기자
작성 2026.04.08 12:18 조회수
경찰, 요금 시비 택시기사 폭행한 20대 일 관광객 조사…한때 체포
▲ 서울 남대문경찰서

서울 명동에서 요금을 못 내겠다며 택시기사를 폭행한 일본인 관광객이 경찰에 입건됐습니다.

오늘(8일) 서울 남대문경찰서는 지난 5일 20대 일본인 남성 A 씨를 폭행 혐의로 현행범 체포했습니다.

A 씨는 당일 밤 10시 명동역 인근에서 50대 택시기사가 자신을 목적지가 아닌 곳에 내려줬다며 요금을 지급하지 않은 것으로 알려졌습니다.

기사가 계속 요금을 요구하자 A 씨는 그를 발로 찬 혐의를 받습니다.

기사는 부상을 입지는 않았습니다.

경찰은 인근 상인의 신고를 받고 출동한 뒤 A 씨를 체포해 조사했습니다.

풀려난 A 씨는 지난 6일 오전 예정된 일본행 항공편으로 출국했습니다.

경찰은 A 씨의 혐의가 긴급출국금지 요건에는 해당하지 않는다며 불구속 상태로 조사를 이어가겠다고 밝혔습니다.

수사기관은 법무부에 요청해 내국인에 대해 출국금지, 외국인에게는 출국정지를 할 수 있습니다.

범죄 피의자로서 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한(타당한) 이유가 있고, 긴급한 필요가 있는 때에는 긴급출국금지·정지를 할 수도 있지만, 이 건은 해당하지 않습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지