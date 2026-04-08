뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

주호영 "항고심 보고 거취 판단…새 책임 체제 구성하라"

박찬범 기자
작성 2026.04.08 11:47 조회수
주호영 "항고심 보고 거취 판단…새 책임 체제 구성하라"
▲ 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 6선 주호영 의원이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 있다.

대구시장 공천에서 배제된 국민의힘 주호영 의원은 법원의 컷오프 효력정지 가처분 기각 결정에 대한 항고심 결과를 지켜본 뒤 "거취에 대한 최종 판단을 내리겠다"고 말했습니다.

주 의원은 오늘(8일) 국회에서 기자회견을 열고 "이번 컷오프 결정은 공관위가 처음 밝힌 심사 기준이 아니라 사후에 끼워 넣은 자의적 기준이 적용됐"며 "이는 심사가 아니라 특정인을 겨냥한 표적 배제"라고 주장했습니다.

앞서 주 의원은 서울남부지법이 당 공천관리위원회의 컷오프 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 기각한 데 대해 그제 항고장을 제출했습니다.

주 의원은 회견에서 "지금 우리 선거의 가장 큰 장애물은 장동혁 체제 그 자체"라며 장 대표의 결단을 요구하기도 했습니다.

이어 "장 대표는 더 늦기 전에 책임지라"며 "비상대책위원회든 선거대책위원회든 당을 다시 세울 새로운 책임 체제를 즉각 구성하라"라고 요구했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지