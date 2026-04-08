주호영 "항고심 보고 거취 판단…새 책임 체제 구성하라"

▲ 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 6선 주호영 의원이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 있다.

대구시장 공천에서 배제된 국민의힘 주호영 의원은 법원의 컷오프 효력정지 가처분 기각 결정에 대한 항고심 결과를 지켜본 뒤 "거취에 대한 최종 판단을 내리겠다"고 말했습니다.주 의원은 오늘(8일) 국회에서 기자회견을 열고 "이번 컷오프 결정은 공관위가 처음 밝힌 심사 기준이 아니라 사후에 끼워 넣은 자의적 기준이 적용됐"며 "이는 심사가 아니라 특정인을 겨냥한 표적 배제"라고 주장했습니다.앞서 주 의원은 서울남부지법이 당 공천관리위원회의 컷오프 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 기각한 데 대해 그제 항고장을 제출했습니다.주 의원은 회견에서 "지금 우리 선거의 가장 큰 장애물은 장동혁 체제 그 자체"라며 장 대표의 결단을 요구하기도 했습니다.이어 "장 대표는 더 늦기 전에 책임지라"며 "비상대책위원회든 선거대책위원회든 당을 다시 세울 새로운 책임 체제를 즉각 구성하라"라고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)