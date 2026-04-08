대구서 또다시 '임신부 수용 거부'…아산까지 3시간 만에 이송

▲ 자료사진 (응급실)

대구에서 복통을 호소한 임신 20주 임신부가 병원을 찾지 못하다 3시간 만에 충남 아산의 한 병원에 이송되는 일이 또다시 발생한 것으로 뒤늦게 알려졌습니다.임산부 가족의 신고를 받은 소방 당국은 대구·경북 16개 의료기관에 환자 이송을 요청했으나 분만실 포화 등의 이유로 '수용 불가' 답변을 받았던 것으로 나타났습니다.오늘(8일) 대구소방본부에 따르면 지난달 25일 오전 2시 대구 동구에서 임신 20주인 A(36) 씨가 복통을 호소한다는 가족의 신고가 접수됐습니다.출동한 119 구급대는 A 씨를 병원에 이송하려고 했으나 대구·경북 지역 주요 병원 16곳에서 산모 수용이 불가능하다는 답변을 받았습니다.분만실 포화, 산과 당직 부재, 응급수술 등의 이유였습니다.119 구급대는 A 씨가 다니던 충남 아산의 한 산부인과 전문병원까지 연락을 취해 수용 가능하다는 답변을 받았고 구급차를 이용해 A 씨를 이송했습니다.신고 접수 이후 병원 도착까지 3시간 여가 걸렸습니다.다행히 A 씨는 무사히 치료받고 퇴원했습니다.대구소방본부에 따르면 A 씨의 사례처럼 병원 수용이 어려워 장시간 이송이 이루어지는 일이 늘고 있습니다.구급대원이 현장에 도착한 시점부터 병원 도착까지 2시간 이상 소요된 관외 이송 사례는 2024년 7건, 2025년 13건이었습니다.주요 환자 유형은 뇌혈관질환, 산부인과, 소아청소년과 등 중증·응급질환이 대부분이었습니다.대구소방본부는 이러한 상황에 대처하기 위해 산과·소아청소년과·외상 등 특수과 근무 경험이 있는 간호사와 1급 응급구조사를 구급 상황 관리센터에 우전 배치할 계획입니다.또 구급대원이 병원에서 전문 치료 과정을 익힐 수 있는 프로그램을 개발할 방침입니다.앞서 지난 2월 28일에는 조산 증세를 보인 쌍둥이 임신부가 이송 병원을 찾지 못해 4시간가량을 헤매다 끝내 아이 한 명을 잃고 다른 한 명도 중태에 빠진 사실이 있었습니다.대구소방본부 관계자는 "앞으로도 응급환자의 생존율을 높이고 시민들이 체감할 수 있는 한층 향상된 119 서비스를 제공해 나가겠다"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)