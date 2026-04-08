'SBS X 스페이스'…아르테미스Ⅱ 발사와 함께한 포럼 현장 [취재파일]

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방문신 사장 "우주 경제가 확장되는 전환기에 포럼이 해답의 발신 기지가 되기를"

"오늘(2일) 아침 NASA가 달 궤도 유인 우주선 아르테미스 2호를 발사했습니다. 이 임무는 기술적 도전을 넘어 우주를 탐사의 영역에서 경제와 산업의 영역으로 확장하는 전환점입니다. 또한 일론 머스크의 스페이스X 상장 등 올해 예정된 이벤트들은 우주에 대한 국가와 민간의 관심이 전례 없이 높아져 있음을 보여주고 있습니다. 우주 경제가 확장되는 전환기에 우리는 무엇을 할 것인지, 포럼이 해답의 발신 기지가 되기를 기대합니다."

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"우주 분야 투자는 우주 경제 시대를 준비하는 인프라 투자 같은 것으로, 많은 시간과 예산이 필요하지만 국가 미래를 좌우하는 우주 경제 고속도로 같은 것입니다. 우주청이 기업, 연구 기관, 대학과 함께 한 팀이 되어 효율적이고 혁신적인 방식으로 우주 주권 확보에 최선을 다하겠습니다."

"우주항공청이 컨트롤타워로서 제 역할을 할 수 있도록 범정부 기구인 국가우주위원회를 개편해 현장의 우려 내용 등을 전달하며 보완책을 마련했다"

"대한민국이 계속 우주 분야의 역량을 키워갈 수 있도록 노력하겠다"

"우주는 더 이상 먼 미래가 아니라 국가 생존과 직결된 전략 영역"

"우주 산업의 핵심은 '사람'이며, 도전과 실패를 허용하는 환경과 과감한 지원이 반드시 필요하다"

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"우리는 진주, 사천, 고흥 등에 우주항공 인프라가 모여 있다"

"이 점을 체계적으로 활용해 'K에어로스페이스' 기술 주권의 주춧돌로 삼자

"우주 반도체, 데이터센터, 민간 우주 정거장은 대한민국이 뉴스페이스 시대의 주역이 될 수 있는 실질적인 의제"

"오늘 포럼이 대한민국이 우주 기술주권의 해법을 찾는 소중한 길잡이가 되길 기대한다"

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"정부 주도에서 민간 주도의 활동으로 전환하면서 경제성을 확보하고 활용도를 높이는 확장의 방향으로 가고 있습니다. 구체적으로는 '우주 내 제조'를 통해 인공장기를 만들고 신약을 개발하고 반도체를 위한 신소재를 개발하고 있습니다."



"지구는 마치 하나의 우주선과 같고, 80억 명이 넘는 사람들이 함께 살아가며 같은 환경을 공유하고 있습니다. 우리는 이 환경을 반드시 지켜야 합니다. 유인 우주 프로그램을 '인류 생존을 위한 위기관리 프로젝트'로 볼 수 있는데, 앞으로 유인 우주 프로그램의 성장과 확대를 위해 각 국가 간 국제 협력이 더 확대돼야 합니다."

관·산·학·연 최고 연구자들이 제시한 '우주 정책 제언'

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"먼저 전략 기술 확보가 급선무입니다. 우주 주권국은 발사체 개발부터 위성 제작, 운영, 데이터 활용, 산업화, 안보 영역까지 전 과정을 스스로 수행하고 통제할 수 있어야 합니다. 앞으로 이 과정을 반복 수행해, 지속 가능한 산업 역량을 키워야 하는데요. 특히 반도체, 로봇, AI 등 다양한 산업과 밀접한 관련이 있는 만큼, 우리가 선도하는 분야를 우주 산업과 어떻게 융합할 것인지 구체적인 전략이 필요합니다.



아르테미스 프로그램을 계기로, 달 자원 개발 분야에 대한 대비가 시급해졌습니다. 미국은 이미 나사와 정부가 블루오리진 등 민간 기업을 지원해 참여하게 하는 방식으로 달 자원 개발에 뛰어들었지만 우리나라는 아직 정부 차원의 개발 프로그램이 전무합니다. 국제 협력 과정에서 기회를 잡기 위해 자원 개발과 관련된 산업체를 전략적으로 육성해야만 하는 겁니다.



우주 관련 기업과 투자사의 목소리도 들어봤습니다. 미국은 국방 예산 절감과 효율성을 위해 민간의 위성영상을 정부가 구매하는 사업을 진행하고 있는데요. 업계에선 미국처럼 우리도 공공성과 안보성이 높은 분야는 정부가 주도하되, 상업성 높은 분야는 민간에게 맡겨 정부가 전략적 구매자로 전환해 줄 것을 제언했습니다.



마지막으로, 범부처적인 거버넌스에 대한 제안이 많았습니다. 우주항공청 출범 후 연구개발에는 큰 동력이 되고 있습니다. 다만 우주 개발과 산업, 국제협력 등 포괄적인 한국의 우주 전략을 총괄하고, 정책을 조정하는 기능은 더 강화될 필요가 있다는 의견입니다."

하정우 수석 "AI와 우주 융∙복합 기술로 과학기술 발전 선도"

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"우주 기술로 새로운 데이터를 생성하는 새로운 변화에 주목하고 미래를 준비해야 합니다. AI와 우주라는 새로운 기회의 시기에 우주항공을 대한민국의 미래를 열어가는 성장 동력으로 삼고자 대대적인 투자를 진행하고 있습니다. 앞으로 이재명 정부는 저궤도 위성 경제, 재사용 발사체 개발을 통한 우주 수송 비용 혁신, 달 기지 구축을 위한 달 탐사, 우리 발사체와 우리 AI로 구현하는 우주 데이터센터 개발의 혁신적인 프로젝트를 추진하겠습니다."

우주 관련 산학연 최고 전문가들 대거 참여해 토론

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