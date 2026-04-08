[자막뉴스] '전투기 격추' 실종 미군 찾게 한 CIA 극비 신기술 '유령의 속삭임'…심장 소리 듣고 "건초더미에서 바늘 찾았다"

이란 한복판에서 격추된 F15 전투기 탑승 장교가 48시간 만에 극적으로 구출된 건 수십㎞ 떨어진 거리에서도 심장 박동을 탐지할 수 있는 미 중앙정보국(CIA)의 극비 신기술 덕분이었다는 보도가 나왔습니다.



미국 뉴욕포스트는 복수의 소식통을 인용해 이란의 격추로 실종된 전투기 탑승자 구출 작전에 이른바 '유령의 속삭임'(Ghost Murmur)이라는 기술이 처음으로 적용됐다고 보도했습니다.



이 기술은 장거리 양자 자기 측정법을 통해 인간 심장 박동의 전자기 흔적을 추적하는 기술로 알려져 있습니다.



확보한 정보를 AI 소프트웨어에 입력해 주변 소음 사이에서 미군의 심장 박동을 분리해 내는 방식입니다.



신기술이 심장 박동을 얼마나 먼 거리에서 탐지 가능한지는 알려지지 않았지만, 트럼프 대통령은 구조 작전 기자회견에서 64km 떨어진 곳에서 장교를 발견했다고 언급했었습니다.



이 소식을 전한 관계자는 "적절한 조건만 갖춰진다면 심장이 뛰는 한 우리는 그를 찾아낼 것"이라며 "이것은 마치 경기장에서 목소리를 듣는 것과 같기는 하지만 그 경기장이 수만㎞ 면적의 사막이라는 게 다르다"고 말했습니다.



이러한 기술은 미 방산업체 록히드마틴의 극비 개발 부서인 '스컹크 웍스'(Skunk Works)가 개발한 것으로, 현장에서 적용된 것은 이번이 처음입니다.



앞서 이란군에 격추된 미군 F-15E 전투기에서 탑승자 2명이 고립돼 구출 작전이 펼쳐졌는데, 곧바로 구조된 조종사와 달리 고립된 미군 장교는 이란군의 수색을 피해 이틀 가까이 산골짜기를 숨어다녔기 때문에 구조대를 투입한다고 해도 장교의 위치를 특정하는 게 '사막에서 바늘 찾기'에 가까운 상황이었습니다.



실제로 보잉사가 개발한 전투 생존자 위치 신호(CSEL) 장치를 작동시켰음에도 수색대는 실종 장교의 위치를 정확하게 파악하지 못했다고 뉴욕포스트는 전했습니다.



이에 따라 CIA는 그간 시험 단계였던 '유령의 속삭임' 기술을 투입하기로 결정했고, 이틀에 걸친 구조 작전에서 이 기술로 미군 장교의 위치를 파악했을 때가 '결정적 순간'이 됐다고 덧붙였습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 장유진, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)